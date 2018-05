Antonio Yeste González encabeza la EAFI Yeste Asesores Financieros, una de las 170 empresas autorizadas en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el sector | La empresa se dedica a buscar la mejor rentabilidad para tus ahorros JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Martes, 22 mayo 2018, 07:37

Yeste Asesores Financieros EAFI es una Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI), que desarrolla su labor fundamentalmente en la provincia de Granada, donde tiene dos oficinas abiertas al público una en Guadix y otra en Granada. Es una de las pocas empresas de este sector que existen actualmente en nuestro país. En España actualmente hay inscritas y autorizadas a prestar estos servicios en torno a 170 empresas, de ellas solo 4 están establecidas en Andalucía, y de esas 4 sólo 1 en Granada y es Yeste Asesores Financieros. Por tanto es la primera EAFI granadina inscrita en la CNMV y hasta el momento la única. Al frente de la misma se encuentra Antonio Yeste González.

¿En qué consiste una Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente?

Se trata de una figura muy consolidada en los países más desarrollados de nuestro entorno, como Francia, Gran Bretaña, Alemania, Suiza, USA, etc, donde las personas a la hora de planificar sus ahorros y sus finanzas a largo plazo no van a una sucursal bancaria, porque esta lo que hace fundamentalmente es vender sus productos financieros, sino que van a un asesor financiero independiente que les aconsejará en función de su perfil, de sus necesidades y objetivos. Es decir, la entidad bancaria sería como la farmacia que vende las medicinas, y la EAFI sería el médico que prescribe el medicamento adecuado para cada cliente y este después lo comprará en su banco/farmacia, y si no lo encuentran en ese irán a comprarlo otro. Siguiendo con el símil se podría decir que nosotros 'somos el médico de las finanzas».

¿Cuál es su modo de funcionar?

El proceso de asesoramiento comienza por conocer bien a nuestro cliente desde el punto de vista financiero y económico, para ello antes de empezar a invertir, se realiza el denominad ''Test de idoneidad', que es además un requisito de obligado complimiento legal. Con ello el asesor conocerá los objetivos financieros del cliente, sus necesidades, el horizonte temporal de sus inversiones, su objetivo de rentabilidad, su aversión al riesgo, etc., en definitiva su perfil inversor.

Tras lo cual ya estaremos en disposición de poder aconsejar a nuestro cliente una cartera personalizada a su perfil inversor, sobre la que se hará una gestión y supervisión activa, tomando decisiones que nos permitan obtener el resultado esperado para esa cartera.

El asesoramiento financiero que prestamos comprende entre otras las siguientes líneas de actividad:

•Conocimiento del cliente, su perfil inversor y objetivos financieros.

•Recomendación de los bancos con los que trabajar, buscando arquitectura abierta y bajos costes.

•Recomendación de los productos que compondrán la cartera de inversión de cada cliente.

•Seguimiento y control de la cartera de cada cliente.

•Proposición de cambios en las carteras en función de la evolución del mercado.

•Estudio de la fiscalidad de cada producto para optimizar la ganancia después de impuestos.

Actualmente sólo hay 170 empresas autorizadas en este sector ¿Cuál es el proceso?

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos.

Para poder prestar nuestro servicio de asesoramiento en materia de inversiones de una forma legal debemos de estar inscritos en la CNMV, y para ello hay que cumplir todos los requisitos exigidos en cuanto a conocimientos, experiencia y buenas prácticas. La CNMV ejerce una labor de supervisión y control de nuestro trabajo.