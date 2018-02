«¡La ha matado, hijo de puta!» 01:49 La imagen de Pilar se difundió por Facebook. El momento en el que la hija de la asesinada en Guadix se enteró de la muerte de su madre CARLOS MORÁN Lunes, 5 febrero 2018, 13:49

La noticia de la desaparición de Pilar, la mujer asesinada a martillazos en Guadix, llegó a IDEAL a media tarde, alrededor de las 18 horas. Sus hijas estaban pidiendo ayuda para encontrarla a través de las redes sociales. Habían subido a Internet una fotografía de su madre que iba acompañada de un mensaje breve y cargado de angustia. Al final del aviso había un número de teléfono móvil. Este periódico llamó para pedir más datos a la familia y contribuir a la búsqueda de Pilar. Respondió una de sus hijas. La joven, que hablaba con un tono agitado, explicó que la última vez que alguien había visto a su madre había sido a la una y media de la madrugada de ayer domingo. «Había ido a visitar a mi abuela», relató.

Después no habían vuelto a saber nada de ella. La hija no recordaba bien cómo iba vestida y reiteró lo que decía el mensaje que habían colgado en las redes sociales:que no padecía ninguna enfermedad que pudiera explicar la desaparición. La conversación terminó ahí, pero cinco minutos después, IDEAL volvió a telefonear a la hija de Pilar para pedirle una precisión. Y fue en ese momento cuando llegó la confirmación de que había ocurrido una tragedia. Contestó una voz masculina. Dijo que no podía hablar. Entonces se escuchó un grito desgarrador a través del auricular: «¡La ha matado, hijo de puta!». La hija de Pilar acababa de enterarse de la funesta noticia.