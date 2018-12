El PP insta al comienzo de las obras en el barrio del Almerejo El portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente, ha calificado de «falta de respeto» el parcheo que el equipo de gobierno ha llevado a cabo en la Cuesta de la Oliva, en el barrio del Almorejo, ya que esto hace indicar «que las prometidas obras de reforma integral del barrio no se van a realizar en esta legislatura» Miércoles, 19 diciembre 2018, 09:37

El portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente, se ha desplazado, junto a varios miembros de su grupo municipal, hasta la calle Cuesta de la Oliva, situada en el barrio del Almorejo, para reclamar que «se de cumplimiento, de una vez por todas, a la reforma integral de este barrio, algo que los socialistas llevan prometiendo a los vecinos y vecinas del mismo durante toda la legislatura».

Los populares han comparecido precisamente en la Cuesta de la Oliva porque, en estos días, el Ayuntamiento de Guadix ha realizado algunas tareas mínimas de parcheo en esa calle, «lo cual consideramos una falta de respeto hacia los vecinos y vecinas del Almorejo que están esperando durante más de tres años a que los socialistas cumplan con su promesa de reformar integralmente el barrio», señala Lorente que teme que «esta mínima actuación, unido a las palabras del portavoz del equipo de gobierno en el pasado pleno donde no fue capaz de dar una fecha concreta para el comienzo de las obras, indican que la reforma integral del Almorejo no se va a realizar en esta legislatura». En este sentido, el portavoz de los populares considera inadmisible que los socialistas no sean capaces de dar una respuesta a los vecinos y vecinas «que cada día están más preocupados por la situación de la zona, tanto el estado de las calles como especialmente por las infraestructuras subterráneas, ya que cada vez aparecen más humedades en las casas».

Jesús Lorente ha recordado los esfuerzos que ha llevado a cabo el Partido Popular para que la reforma de esta barrio sea una realidad. Cuando los populares dejaron el gobierno de la ciudad en 2015, el proyecto de reforma del barrio estaba muy avanzado y listo para presentarlo en Cultura, que dio el visto bueno a la actuación en 2016. En el año 2017, los socialistas se escudaron en la ausencia de presupuestos para no llevar a cabo esta actuación. Una vez aprobados los mismos a mediados de 2018, y viendo que la actuación no tenía visos de llegar, el Partido popular realizó una propuesta global junto a otras actuaciones y donde se contemplaba que estas obras se realizaran con cargo a dos anualidades de los Planes de Obras y Servicios de la Diputación, con una financiación de alrededor de 450.000 euros, una propuesta fue aprobada en pleno. Finalmente en noviembre de 2018 la Diputación de Granada dio el visto a la supervisión de este proyecto, el último trámite para que el Ayuntamiento de Guadix pueda ejecutar las obras. En el pleno de noviembre del Ayuntamiento de Guadix se aprobó esa supervisión de Diputación.

En este pleno, el portavoz de los populares instó al equipo de gobierno a que diera plazos concretos sobre el comienzo de la actuación integral de reforma del barrio del Almorejo. «El portavoz del equipo de gobierno volvió a esquivar la pregunta y no quiso dar una fecha concreta. De hecho incluso insinuó que la adjudicación de las obras podría no estar lista en esta legislatura, por lo que me da la impresión que el equipo de gobierno socialista no tiene ninguna intención de realizar estas obras, pese a las continuas promesas que han realizado a los vecinos de este barrio», afirma el portavoz popular y le pide a los vecinos del Almorejo «que crean en el Partido Popular, porque nosotros sí cumplimos con nuestras promesas, tal y como demostramos cuando gobernábamos actuando en el entorno de este barrio. Así, si gobernamos en la próxima legislatura, la ejecución de esta obra será una de las prioridades, ya que consideramos que el Ayuntamiento de Guadix tiene una deuda pendiente con los vecinos del Barrio Latino», finaliza Jesús Lorente, portavoz municipal del Partido Popular.