El inminente cierre del pliego de contratación de la piscina cubierta supone un paso más hacia su apertura El portavoz del Equipo de Gobierno confirma que el Centro Deportivo Urbano se abrirá dentro de la ley y con todos los flecos cerrados JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Miércoles, 15 noviembre 2017, 17:52

El portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadix, Manuel Gómez Vidal, ha confirmado hoy en su comparecencia semanal ante los medios de comunicación que el Centro Deportivo Urbano en el que se ubica la piscina cubierta se abrirá “dentro de la ley y con todos los flecos cerrados”. Gómez Vidal ha querido despejar así el falso rumor que circula diciendo que no se va a abrir la piscina cubierta. Y ha anunciado que, de hecho, seguramente mañana se cerrará el correspondiente pliego de contratación, lo que supone dar un paso más hacia su apertura.

El portavoz ha recordado también que el marco legal no permite municipalizar este servicio, por lo que el único sistema posible que queda es una contratación pública concurrente desde la premisa de la igualdad que valore lo local y el impacto social que tendrá la piscina. “Se va a celebrar una reunión entre la consultora encargada de realizar la auditoría, técnicos municipales y técnicos de Granada para concretar algunos aspectos, como el plazo que seguramente será de seis años aunque el estudio de viabilidad está hecho a diez años”, ha detallado. Y ha insistido en que este estudio es realista. “Abriremos la piscina cubierta pero no vamos a dejar una ruina”, ha añadido.

Manuel Gómez Vidal ha lamentado que se pida celeridad desde el principal grupo de la oposición “cuando si vamos a abrir la piscina no va a ser por el apoyo del PP, que votó en pleno en contra de que rescatáramos la piscina cubierta cuando la Empresa Municipal de Vivienda no podía continuar el proceso para el equipamiento y la gestión, un aspecto en el que debemos agradecer la responsabilidad de IU y Gana Guadix”.

Preguntado por los medios de comunicación, el concejal de Urbanismo, Iván López Ariza, ha explicado que se han hecho las gestiones pertinentes ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para actuar en el final de la Rambla Almorejo y su conexión con la calle Legado Andalusí y Manuel de Falla. “Es una opción que habíamos contemplado y trabajado, al igual que el camino paralelo al río, puesto que la apertura de Centro Deportivo Urbano supondrá un acceso masivo. El Gobierno vio la necesidad de no estrangular esa zona y así se planteó ante la CHG por parte de la alcaldesa. Se pasó a pleno y la respuesta de la Confederación fue positiva”, ha detallado.

Presupuestos

Con respecto a los presupuestos municipales, el portavoz y concejal de Hacienda ha informado que el presupuesto prorrogado de 2017 está ya prácticamente liquidado y que se está trabajando en el de 2018, en el que se incorporará lo que no se ha podido hacer en 2017. “Todos hemos aprendido: la oposición, porque no puede bloquear; y el Gobierno porque si no hay acuerdo habrá pleno de presupuestos para que cada uno se pronuncie. Todos tenemos que hacer análisis de los errores de este proceso en el que, al final, pierde Guadix”, ha reflexionado.