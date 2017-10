Guadix se suma al evento World Wide Photo Walk El paseo fotográfico está coordinado por Manuel Khortés. / IDEAL GUADIX La ciudad se mostrará al mundo a través de las imágenes de los fotógrafos participantes JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Martes, 3 octubre 2017, 19:14

Guadix está presente este sábado 7 de octubre en el evento World Wide Photo Walk, una cita de carácter mundial a la que se espera que se sumen más de mil ciudades y en el que tomarán parte un total de más de veinte mil fotógrafos. En el caso de la ciudad accitana, el máximo de fotógrafos inscritos se establece en cincuenta. La idea es que recorran y conozcan una parte de Guadix para captar su esencia a través de sus cámaras y la muestren el mundo. Todo ello bajo el concepto de paseo por la ciudad que en Guadix añade además un atractivo más: la música.

El lugar elegido este año (es el tercero en el que Guadix se suma a esta iniciativa) es la Barriada de la Estación, tal y como han dado a conocer el concejal de Turismo, Iván López Ariza, y el coordinador accitano del evento, Manuel Khortés Magán. Un barrio que ofrece dos visitas obligadas y de gran interés: el refugio antiaéreo y la locomotora de vapor. Como complemento, se ha programado un concierto en el cocherón de la locomotora a cargo de Smoothie Mood. Habrá además recreaciones históricas de la mano de La Oruga Azul y la Asociación de Amigos del Western de Almería.

A todo ello se suma el más que probable encendido de la locomotora, aunque según ha explicado Iván López Ariza el Ayuntamiento se encuentra a la espera de la autorización de la solicitud planteada ante ADIF. La cita será a partir de las cinco de la tarde y, como siempre, el acceso al cocherón estará debidamente señalizado. El concejal recomienda a todo el que desee asistir seguir las indicaciones de Protección Civil y Policía Local. Y recuerda que está absolutamente prohibido el acceso al cocherón desde la Estación de pasajeros.

La ruta que se puede consultar ya en la web del evento es la siguiente: en primer lugar se producirá un encuentro de participantes a las cinco de la tarde en la puerta del Ayuntamiento de Guadix, situado en la Plaza de la Constitución. Posteriormente, se realizará una subida en tren turístico a la Estación de ferrocarril, y una vez allí se comenzará el paseo por el Refugio antiaéreo de la Guerra Civil española, antiguo templo parroquial y el edificio centenario de la Estación.

Desde allí, el grupo se dirigirá al hangar del depósito donde seguramente encontrarán encendida la locomotora de vapor “La Guadix”, acompañada por escenificaciones de personajes de diferentes épocas y la música en directo de Smoothie Mood.

En palabras de Manuel Khortés Magán, el principal objetivo es promocionar la ciudad y sus grandes atractivos, como la locomotora, de la que cuenta en la web del evento que “podríamos mencionar a nuestra estrella en los rodajes de “Reds” de Warren Beatty (3 Oscar y 1 Globo de Oro), “Indiana Jones and the Last Crusade” de Steven Spielberg, “Good Morning, Babylon” de los Hnos Taviani”. Para finalizar, el paseo continuará por los apartamentos Cuevas Pedro Antonio de Alarcón y por Casas-Cueva Rolando. El paseo finalizará en Restaurante Brasería “La Tinaja”, donde de forma colectiva se elegirá la foto y el vídeo a presentar en el concurso.

Más información en http://worldwidephotowalk.com/walk/guadix-paseo-foto-y-musica/