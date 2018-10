Guadix renovará la pista de fútbol sala con el Plan de Infraestructuras Deportivas 2017 La aprobación del Plan y la convocatoria de 2018 se hicieron el mismo día, por lo que ningún Ayuntamiento beneficiario del primero pudo acogerse al segundo JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Lunes, 29 octubre 2018, 19:08

El portavoz del Equipo de Gobierno y Diputado provincial, Manuel Gómez Vidal, y el concejal de Deportes del consistorio accitano, Francisco Avilés, han comparecido este lunes ante los medios de comunicación para dar respuesta a la rueda de prensa ofrecida por el principal grupo de la oposición sobre el Plan de Infraestructuras Deportivas (PIDE). Ambos han lamentado que el portavoz del PP, Jesús Lorente, haya dicho «una verdad a medias», porque en ningún caso el Ayuntamiento de Guadix ha perdido la ocasión de acogerse al PIDE de 2018 por «incompetencia», como se ha afirmado en lo que se ha calificado como una labor de «nefasta oposición».

Según ha detallado, la aprobación del PIDE de 2017 se hizo el 26 de abril de 2018. Día en el que se publicó también la convocatoria del PIDE de 2018. «Un requisito imprescindible para acceder al de 2018 es tener ejecutado el de 2017, algo que lógicamente es imposible porque ambas se publicaron el mismo día. Ninguno de los municipios beneficiarios del Plan de 2017 pudo concurrir por tanto al de 2018. Se hace así para garantizar alternancia y que puedan concurrir más municipios. Concurriremos de nuevo en 2019», ha detallado Gómez Vidal.

El proyecto aprobado en el PIDE de 2017 consiste en la transformación de la pista de fútbol sala, en la que se cambiará el césped artificial por resina sintética, así como el vallado y las redes de protección. Un proyecto que se ejecutará próximamente y para el que ya se cuenta con una empresa especializada en este tipo de actuaciones.

El portavoz ha lamentado asimismo que se hablara por parte de la oposición de «regalo electoral». «Lo que aprobamos el pasado jueves en la Diputación provincial fueron diez subvenciones a la comarca, cuatro de ellas a Ayuntamientos del PSOE y seis a Ayuntamientos del PP. Así que fíjense que sectarios somos». En este sentido, ha destacado el hecho la adjudicación de estos planes se haga con concurrencia competitiva, cuando antes se hacía sin concurrencia. De hecho, en el año 2014 se aprobaron sin concurrencia competitiva 42.000 euros para remodelar la piscina municipal, sin que se ejecutaran por parte del PP. «Lo ejecutamos nosotros con una inversión mayor – 200.000 euros, según ha indicado Francisco Avilés –«. Ha añadido además que el PIDE en 2014-2015 llegó tan sólo a un Ayuntamiento del PSOE en la comarca, el resto a Ayuntamientos del PP. «Eso sí eran regalos electorales».

Por su parte, Francisco Avilés ha asegurado que le encanta que unos y otros «no seamos iguales y lo que se haga ahora sea equilibrar territorios y municipios». Ambos han insistido en que se hacía necesaria esta explicación pública por considerar injustas las declaraciones del PP en rueda de prensa. «En la oposición no todo vale. Jesús Lorente conoce que para ser destinatario del PIDE 2018 era requisito tener ejecutado 2017, algo que no era posible al publicarse el mismo día. Me hubiera gustado que hubiera estado votando sí a los Bomberos y que, a pesar de haber hecho un buen debate en Diputación, no hubiera dicho una verdad a medias aquí», ha concluido Gómez Vidal.