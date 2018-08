Guadix quiere unas fiestas de buen rollo y con 0'0 agresiones sexistas La campaña se ha presentado en el balcón del Ayuntamiento. / IDEAL GUADIX Se ha puesto en marcha una campaña que repartirá material informativo, instalará un punto violeta de información en el ferial y trabajará de forma coordinada con cuerpos de seguridad y con los responsables de las casetas JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Jueves, 23 agosto 2018, 18:38

Guadix se encuentra a tan sólo unos días de iniciar su Feria, una cita en la que por primera vez se pone en marcha una campaña informativa y preventiva destinada a conseguir unas fiestas de buen rollo y con 0'0 agresiones sexistas. Así se ha denominado la campaña presentada esta mañana en el balcón del consistorio accitano con la participación de los diferentes colectivos implicados en su planificación y desarrollo: la alcaldesa de Guadix y responsable de Igualdad, Inmaculada Olea Laguna, la concejala de Fiestas, Beatriz Postigo Hidalgo, técnicas del Centro Municipal de Información a la Mujer, representantes de asociaciones de mujeres que forman parte del Consejo Municipal de la Mujer – Acci, Cuatro Veredas y Alcazaba -, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Centro de Salud y el grupo de Jóvenes por la Igualdad.

Según ha destacado la alcaldesa accitana y responsable de Igualdad del Ayuntamiento de Guadix, Inmaculada Olea Laguna, «no debemos de olvidar que la violencia sexista es una vulneración constante de los derechos humanos basada en la desigualdad, la discriminación y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Las mujeres la padecemos en todos los ámbitos de nuestras vidas, incluidos los espacios de ocio y las fiestas, como las que ahora iniciamos.» Por eso, esta campaña se pone en marcha con el objetivo de que todas las mujeres puedan disfrutar de la Feria de una forma segura y libre de agresiones sexistas. «Las fiestas deben ser un modelo a seguir para conseguir una sociedad más libre, tienen que ser un espacio seguro y una fuente de disfrute para toda persona que quiera participar en ellas» ha incidido la alcaldesa accitana.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Guadix, concretamente desde el Área de Igualdad y a propuesta del Consejo Municipal de la Mujer, se ha diseñado esta campaña con los siguientes objetivos:

Prevenir y combatir las agresiones sexistas en estos días de ambiente festivo.

Sensibilizar sobre la importancia de la implicación de la ciudadanía contra las agresiones sexistas.

Promover actitudes de respeto y convivencia en entornos festivos

Escuchar y acompañar a las posibles víctimas de agresión

Informar acerca de los recursos disponibles de información, atención y denuncia de agresiones sexistas.

Se ha trabajado en tres vías que la concejala de Fiestas, Beatriz Postigo Hidalgo, se ha encargado de enumerar:

El diseño de una imagen presente en una serie de material que se repartirá en el recinto ferial (cartelería, chapas, abanicos informativos…).

Instalación de un punto informativo violeta en el recinto ferial, junto al espacio destinado a la Policía Local, donde un grupo de chicas voluntarias ofrecerán información y asesoramiento.

Trabajo coordinado con los responsables de las casetas y camareros de las mismas, que participarán de forma activa en la campaña y estarán identificados mediante las chapas elaboradas en el marco de la misma.

Para la ejecución de esta campaña se ha contado con el apoyo del Consejo Municipal de la Mujer, de la Policía Local, de Guardia Civil, Bomberos, Voluntariado de Protección Civil y de un grupo de chicas jóvenes que están trabajando de forma activa desde que se planteó el desarrollo de esta campaña. El mensaje que se ha querido lanzar es un mensaje en forma positiva, «Por unas fiestas de buen rollo. 0'0 agresiones sexistas».

Tal y como han destacado tres de las jóvenes voluntarias que han intervenido en la presentación – Alba, Marta y Patricia –, es la primera vez que se pone en marcha una campaña de este tipo en la Feria de Guadix. «Somos jóvenes y reclamamos nuestro derecho a divertirnos sin ser intimidadas, acosadas, agredidas o violentadas», han afirmado, y han reclamado que no se normalice el machismo en fiestas. «La calle, la noche y los espacios lúdicos son también nuestros y el patriarcado no nos va a quitar el derecho a pasarlo bien».

Por ello la campaña incorpora mensajes a los chicos, a los hombres, además de informar, escuchar y acompañar a las chicas, a las mujeres que puedan ser víctimas de agresiones sexistas. Se hace también un llamamiento a los padres y a las madres para que en lugar de decirles a sus hijas «ten cuidado» les digan a sus hijos que respeten a las chicas. «Por último pedimos a mujeres y hombres que no se queden pasivos, que cuando vean a alguien en una situación comprometida afeen la conducta de quien la provoca y busquen a algún efectivo de seguridad. Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil nos han aportado herramientas para poder llevar a cabo nuestra labor informativa y preventiva y estaremos coordinadas con estos cuerpos permanentemente»

La campaña va dirigida principalmente a la población joven, acostumbrada a relacionarse a través de las redes sociales. Y por eso una de las partes de la campaña es la elaboración de un vídeo destinado a su difusión en redes en el que las personas que están colaborando en esta campaña lanzan mensajes a las chicas para que no se callen y sepan que no están solas, pero sobre todo a los chicos, para que no comentan agresiones sexistas en nombre de la fiesta y la diversión. «Queremos unas fiestas de buen rollo y con 0'0 agresiones sexistas.