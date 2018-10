Disponibles en Cultura desde este lunes las invitaciones para la ruta 'Guadix Subterráneo' de Pasea Guadix La ruta se celebrará el próximo sábado 3 de noviembre JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Viernes, 26 octubre 2018, 18:14

Desde este lunes 29 de octubre estarán disponibles en las oficinas municipales de Cultura las invitaciones para la nueva ruta del ciclo Pasea Guadix. En este caso, y debido a la gran demanda, se ha decidido repetir la ruta «Guadix Subterráneo». La salida se realizará el sábado 3 de noviembre a las seis de la tarde desde la Plaza de la Constitución. Las invitaciones para participar en esta nueva ruta se podrán retirar en el área de Cultura del Ayuntamiento de Guadix en horario de once de la mañana a una de la tarde. Según se informa desde la concejalía de Cultura que representa Beatriz Postigo Hidalgo, con el fin de hacer la mejor distribución posible de las invitaciones y a la vez atender a personas que no tengan acceso a las Oficinas de Cultura en ese horario, se establecerá un máximo de 4 entradas por persona y no se podrán hacer reservas previas a ese día y esa hora.

Se trata de la novena ruta de la edición 2018 de Pasea Guadix organizada por la Diputación de Granada (a través de su delegación de Cultura), la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadix y el Centro de Estudios Pedro Suárez. Con esta iniciativa se propone a los participantes seguir explorando el rico patrimonio de la ciudad desde diferentes perspectivas.

El itinerario «Guadix Subterráneo» del próximo 3 de noviembre propone una ruta todavía más subterránea que la anterior en la que se contará con el apoyo de los Bomberos. Ya en el mes de diciembre se desarrollarán dos rutas más: una por el «Guadix Concepcionista», analizando la devoción a la Inmaculada Concepción; y otra con el recorrido «Guadix Alarconiano» con un itinerario por el Guadix de Pedro Antonio de Alarcón.

Todas las rutas proponen enriquecer la visión plural, rica y variada que ofrecen Guadix, sus gentes y su cultura. Para participar en ellas es preciso recoger las invitaciones que se ponen a disposición del público en Cultura en la semana previa al desarrollo de cada recorrido.