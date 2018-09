Diputación asumirá con 600.000 euros la financiación del parque de Bomberos de Guadix La alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea. / IDEAL GUADIX La alcaldesa accitana lamenta el voto en contra del portavoz del PP en la sesión plenaria de Diputación donde se debatió la modificación presupuestaria correspondiente JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Viernes, 28 septiembre 2018, 19:20

La alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea Laguna, ha hecho este viernes valoración del pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre que se celebraba el pasado martes. Uno de los asuntos que se vieron en la sesión fue la propuesta de la concejalía de Hacienda sobre la no disponibilidad de créditos (en torno a 320.000 euros) en tanto se tramita la modificación presupuestaria de Diputación que dará cobertura al parque de Bomberos accitano. Precisamente ayer jueves se celebraba en Diputación el pleno en el que se abordaba esa modificación, una sesión a la que asistió la alcaldesa accitana y que hoy ha desgranado en su comparecencia. El resultado es que la Diputación provincial asumirá con 600.000 euros la financiación del parque de Bomberos de Guadix al haber perdido Guadix los 20.000 habitantes, de manera que pasa a ser competencia provincial. En su intervención, Olea Laguna ha lamentado el voto en contra del grupo del PP en la institución provincial, «entre ellos el portavoz en Guadix, Jesús Lorente».

«Han sido un equipo socialista y una Diputación socialista los que han entendido como razón de justicia que había que financiar nuestro parque de Bomberos, dado que Guadix lamentablemente ya no tiene 20.000 habitantes y por tanto se trata de una competencia provincial», ha afirmado. Es, según ha recordado, una financiación que se viene demandando desde 2013 «y que el PP no ha apoyado nunca». Ahora la Diputación aportará esos 600.000 euros de una financiación «que viene para quedarse».

La alcaldesa accitana ha querido agradecer el apoyo del Presidente de la Diputación, José Entrena, y de los diputados del PSOE. El apoyo de IU en la Diputación y de su portavoz en Guadix Manuel Ortiz. El apoyo de Vamos Granada. Y la abstención crítica de Ciudadanos. Así como la labor del portavoz del Equipo de Gobierno y diputado provincial de Hacienda, Manuel Gómez Vidal, «que ha defendido a Guadix a ultranza». «Con respecto al PP, entre ellos el portavoz accitano, debo decir que es inconcebible su no a Guadix. Es un voto en contra de Guadix del grupo mayoritario de la oposición municipal que aspira a ser alcalde. Así no se es leal con la ciudad y tendrá que explicárselo a los vecinos. Lo hubiera entendido si al menos se hubiera salido del plenario como hizo en 2015 Manuel Gómez Vidal cuando se debatía un apoyo económico al Teatro Romano que el PSOE provincial no entendió que debía de apoyar», ha lamentado.

En su opinión, esto supone decir por segunda vez no a proyectos como la Avenida Buenos Aires, el Aula de Teatro, el Aula Permanente, el área de la Mujer, el apoyo a asociaciones y clubes de la ciudad y otros que ha ido desgranando. «Era un expediente inmaculado y avalado por los técnicos de Diputación, así que parece que de lo que se trata es de poner obstáculos a este Equipo de Gobierno. Por eso le pido lealtad con Guadix, que se deje de poner obstáculos al trabajo de esta alcaldesa y de este Equipo de Gobierno que se dirige sólo a la ciudad, a resolver problemas y necesidades, a mejorar la ciudad para hacer felices a la personas,».

Por lo demás, ha señalado que la sesión de este mes de septiembre fue una sesión bastante ágil en la que la nota más destacada fue la unanimidad, de manera que la parte resolutiva en la que se abordaron los diferentes asuntos incluidos en la convocatoria fue bastante breve. «Eso no quiere decir que los temas que se vieran no fueran de calado. Y el hecho de que haya unanimidad demuestra el trabajo previo al pleno que se hace entre portavoces, alcaldía y corporativos en general», señala.

La sesión se inició con minuto de silencio por las tres víctimas que la violencia de género se había cobrado ese día: dos niñas de 3 y 6 años asesinadas por su padre, y Nuria, de 39 años, asesinada en Maracena por su expareja. «La lista de víctimas de esta terrible lacra social sigue creciendo y ayer conocíamos que otra mujer era asesinada en Torrox. Así que entre todos tenemos que seguir trabajando para cambiar esta realidad».

Entre los asuntos abordados, se aprobó por unanimidad proponer al Patronato de la Fundación Pintor Julio Visconti el nombramiento de nuevos patronos. También fue unánime el respaldo a la propuesta (inicialmente del PP, aunque luego devino en conjunta) de inicio del expediente para la declaración del Cascamorras como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España. Justo un día después de que el consejero de Cultura anunciara en Guadix que su departamento incoará el expediente de protección de la Fiesta del Cascamorras como Bien de Interés Cultural.

Se añadió como enmienda a la moción de Rosario Requena para la elaboración y desarrollo de un plan integral para la defensa y el impulso del comercio en Guadix que esta cuestión sea tratada en el Consejo Local de Comercio, tras lo que fue aprobada por unanimidad. Así como lo fue también la moción de IU para la contratación de energía eléctrica de todas las dependencias municipales a cooperativas que garanticen ser de origen renovable.

Igualmente unánime fue el respaldo a la memoria valorada de la obras del PFEA 2018, que contempla actuaciones en Virgen de Fátima, Plaza en Barriada de Andalucía, Pista Polideportiva en Barriada Santa Clara, tareas de desbroce y mantenimiento en el Teatro Romano, Plaza de la Iglesia en Hernán Valle, calle San Francisco de Belerda y acera de acceso a Paulenca. Así como lo fue el apoyo al proyecto de urbanización de la calle Cañada Ojeda.

Sí se votó el reconocimiento extrajudicial de crédito que, una vez que se cuenta con presupuestos, es necesario para atender pequeñas facturas de proveedores conformadas por técnicos, algunas de los ejercicios 2011 y 2013. En este caso con varias abstenciones, «entre ellas la del PP». Y se atendieron las peticiones de la alcaldesa pedánea de Hernán Valle, María Ortega. Por último, en asuntos de urgencia se aprobaron varias felicitaciones:

A los agentes de la Policía Local Antonio Vera y Miguel Payán por una actuación en Pozo Alcón, donde se encontraban de servicio durante las fiestas de Santa Ana virtud al convenio de colaboración existente, por salvar la vida a un menor de 3 años.

Al Bombero Miguel Pérez García, por su actuación junto a la perrita de rastreo Yara el pasado domingo 12 de agosto en la pantaneta de Cogollos de Guadix, que fue decisiva para la localización del cuerpo de la persona desaparecida.

Al atleta del ADA Guadix José Puertas por ser el primer accitano en ganar la Prueba de Fondo del Melocotón en los 33 años de historia de esta prueba.

Al joven tenista Alejandro Ruiz Jabalera, tras proclamarse campeón de Andalucía.

A Miguel Ángel Contreras, por su reciente inclusión en el Diccionario de autores granadinos de la Academia de Buenas Letras de Granada.

Y a Miguel Ángel Peinado, Guardia Civil, por sus tres medallas en la VII edición de los Juegos Europeos de Policías y Bomberos.

La mayor parte del pleno, que continuó tras hacer un receso para participar en la concentración mensual contra la violencia de género, se dedicó a atender y dar respuesta a los ruegos y preguntas planteados por la oposición.