El PP dice que el último pleno demuestra la "nula capacidad de gestión" del equipo de Gobierno Según el PP se ha puesto de manifiesto, una vez más, la escasa acción de gobierno del PSOE, ya que sólo tres puntos de los once del orden del día respondían a acciones de gobierno, mientras que el resto eran mociones de la oposición y puntos de puro trámite Jueves, 28 septiembre 2017, 17:19

El Partido Popular, encabezado por su portavoz Jesús Lorente, y acompañado por varios concejales populares, ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer balance del pleno ordinario del Ayuntamiento de Guadix correspondiente al mes de septiembre, el cual "ha puesto de manifiesto, una vez más, la escasa acción de gobierno del PSOE, ya que sólo tres puntos de los once del orden del día respondían a acciones de gobierno, mientras que el resto eran mociones de la oposición y puntos de trámite", explica Jesús Lorente y añade que esto denota "la falta de capacidad de gestión del equipo de gobierno socialista que se ve reflejada en una ciudad que está abandonada, falta de iniciativas y de proyectos de desarrollo". Para los populares el verano no ha cambiado la inercia del equipo de gobierno, donde la apatía y dejadez son la nota predominante en su gestión diaria.

Analizando los puntos del orden del día más destacados, Jesús Lorente ha comenzado destacando la moción que el PP presentó en comisión informativa y que finalmente fue presentada de forma conjunta en pleno, donde proponían celebrar un homenaje a Carlos Asenjo Sedano, "un gran historiador de la ciudad, enamorado de su pueblo y que ha trabajado mucho por Guadix. Es el momento los accitanos le brinden ese homenaje que sin lugar a duda se merece", explica Lorente. El pleno acordó preparar un acto de homenaje que esté a la altura de este insigne accitano.

Otro de los puntos era la ratificación del convenio para el mantenimiento del Centro Comarcal de Tratamiento a las Adicciones suscrito entre el Ayuntamiento de Guadix, Junta de Andalucía y Diputación de Granada. Durante el gobierno del Partido Popular, la por entonces concejala de Servicios Sociales. Mª Carmen Alcalá, consiguió que la Junta aportara mayor financiación al centro, lo que supuso que el Ayuntamiento tuviese que aportar menos fondos. El convenio que se presentó en el pleno contempla el mismo escenario económico que el año pasado, es decir, financiación de la Junta y del Ayuntamiento de Guadix, pero no de la Diputación. Es por ello que los populares solicitan que la Diputación de Granada se implique económicamente en el centro, ya que da servicio a toda la comarca accitana, aliviando de esta forma los limitados recursos económicos del Ayuntamiento. Los populares recuerdan que en el año 2016 ya presentaron una moción, aprobada por unanimidad, donde pedían que la Diputación apoyara económicamente al centro, moción que no se ha recogido en este convenio.

También en el pleno se dio cuenta del informe de tesorería del Cumplimiento de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, comúnmente conocida como Ley de Pago a Proveedores, correspondiente al segundo trimestre de 2017. Está Ley tiene como objetivo que no se demoren los pagos a los proveedores, por lo que la administración tiene un plazo de 30 días para aprobar las facturas desde que se dan registro de entrada, y otros 30 días desde su aprobación hasta que son pagadas al proveedor. En el informe del tesorero se puede ver que el Ayuntamiento de Guadix no cumple con esta regla, ya que en el último tramo la demora es de 35,92 días. "El cumplimiento de esta norma es fundamental, porque a los proveedores hay que atenderlos y pagarles en tiempo y forma, porque ellos también tienen sus plazos para pagar impuestos o a sus respectivos proveedores, y por tanto hay que ser muy escrupuloso en este sentido. Además, si tal y como afirma el equipo de gobierno no tienen problemas de liquidez, no entendemos porque no se paga en tiempo y forma, máxime si tenemos en cuenta que muchos de los proveedores son pequeños empresarios de Guadix y comarca y por tanto la necesidad de recibir el pago en el menor tiempo posible es mayor", afirma Lorente. El caso de la Empresa Municipal de Vivienda y Servicios, dependiente del Ayuntamiento de Guadix, es aún peor, ya que la demora está en 121,36 días.

Un punto al que el equipo de gobierno del PSOE no le dio apenas importancia, pero que para los populares sí la tiene, fue una modificación de crédito propuesta por el equipo de gobierno para la construcción de nichos en el cementerio. Tal y como ha explicado Jesús Lorente, ante la falta de un presupuesto para 2017, aún no aprobado, se funciona con el presupuesto de 2016 prorrogado, que implica que no se pueden realizar inversiones salvo aquellas comprometidas en el presupuesto anterior y que no se han desarrollado. Pero para cualquier inversión que se deba llevar a cabo de forma urgente hay un mecanismo a su disposición, la aprobación directa de la misma a través del pleno. "Vista esta modificación que se ha aprobado, yo me pregunto por qué no se puede emplear este sistema para otras inversiones. ¿O es que es más cómodo decirle a los accitanos y accitanas que como la oposición no quiere aprobar el presupuesto no se pueden llevar a cabo inversiones? Este argumento estoy cansado de oírselo decir al concejal de mantenimiento, y esta modificación de crédito le desmiente y demuestra que cualquier actuación urgente se puede llevar a cabo", señala Jesús Lorente.

El Partido Popular presentó una moción para la mejora de la señalización en algunos pasos de peatones de Guadix, instalando señales verticales y lumínicas "que podrían financiarse de forma urgente a través de una modificación de crédito", aclara Lorente y añade que hubo una cierta problemática en la presentación de esta moción, pues algunos grupos políticos consideraban que ya se había dado cuenta de ella en la Junta de Portavoces previa al pleno. "No vamos a consentir que por parte de nadie se nos diga que podemos hablar o que no en un pleno, somos soberanos, respetuosos con el resto de grupos políticos, y vamos a seguir trabajando en esa línea", finaliza Jesús Lorente, portavoz municipal del Partido Popular.