El PP denuncia el «olvido» de la calles Diosa Isis y Rosa Martínez Vera El portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente, recuerda que en el pleno de 2017 se aprobó una moción de los populares donde se acordaron realizar una serie de actuaciones orientadas principalmente a garantizar la seguridad de la zona Miércoles, 21 noviembre 2018, 09:26

En julio de 2017, el Partido Popular, a través de su portavoz municipal, Jesús Lorente, denunciaba la situación de abandono a la que el equipo de gobierno socialista tenía sometido el entorno de las calles Diosa Isis y Rosa Martínez Vera, una zona donde se encuentran situados los centros de la Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual «San José», además de ser calles muy transitadas, puesto que son una de las principales vías que conducen al cementerio accitano y a un instituto de enseñanza de secundaria.

Los populares, tal y como recuerda Lorente, presentaron una moción en el pleno de julio de 2017, que fue aprobada y donde se priorizaba realizar una actuación para garantizar la seguridad de esta zona. «Ha pasado un año y medio y el equipo de gobierno socialista no ha hecho absolutamente nada en la zona, lo que viene a demostrar, una vez más, el poco interés que los socialistas tienen en resolver los problemas de movilidad y accesibilidad de los accitanos y accitanas», explica Lorente.

Esta zona en concreto presenta un acerado inexistente en diversas partes, en pésimo estado en otras e inacabado en el mejor de los casos, donde las barreras arquitectónicas abundan por doquier, así como ausencia de señales viarias, abandono de las zonas ajardinadas y ausencia de contenedores de reciclaje, entre otros aspectos. Esta situación es especialmente preocupante en esta zona, ya que la transitan los usuarios de los centros de la Asociación San José, muchos de ellos personas con graves minusvalías y movilidad muy reducida. Una situación que se hace extensiva a las otras calles adyacentes que conducen a los diferentes centros de la Asociación.

«Las respuestas de los socialistas siempre son las mismas, que lo tienen contemplado. Pero no vale sólo decir que están trabajando, sino que además hay que demostrarlo, y el equipo de gobierno no lo hace. Y como ejemplo valga está propuesta, entre muchas otras, que presentamos hace año y medio, que no era muy costosa de ejecutar, y que los socialistas han ignorado completamente en todo este tiempo», asegura el portavoz de los populares que lamenta «que, para el equipo de gobierno socialista, la accesibilidad y la seguridad de la ciudadanía no sean temas importantes y prioricen el postureo y hacerse fotos antes que trabajar en solucionar los problemas de forma rápida y eficaz. Por el contrario para el Partido Popular es algo fundamental, por eso vamos a trabajar diariamente para mejorar los barrios de Guadix, porque el bienestar de los accitanos y accitanas será lo primordial para nosotros si los accitanos nos dan su confianza en las próximas elecciones municipales», finaliza Jesús Lorente.