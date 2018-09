El PP denuncia el fracaso de la gestión del Gobierno municipal Los numerosos informes de reparo de Intervención ponen de manifiesto el fracaso en la gestión del equipo de gobierno socialista, según denuncia el Partido Popular JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Sábado, 15 septiembre 2018, 12:14

El portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente, ha dado cuenta de un tema de suma importancia, los más de veinte reparos de Intervención que el equipo de gobierno socialista llevará al pleno ordinario del mes de septiembre. Tal y como ha explicado Lorente, un informe de reparo consiste en una advertencia que formula la Intervención con respecto a algunas facturas que no cumplen con la legislación vigente, bien porque no se ha hecho una retención previa de crédito antes de encargar el trabajo, o bien porque la suma de las facturas de un proveedor supere la cuantía anual que marca la nueva Ley de Contratos de 15.000 euros para un contrato menor de servicio o 40.000 si se trata de un contrato de obras y no ha habido un procedimiento de contratación.

Jesús Lorente considera que estos informes de reparo, algo que está siendo demasiado habitual durante esta legislatura, vienen dados por la dejadez de funciones del equipo de gobierno socialista, encabezados por la alcaldesa que «se va a convertir en la reina del levantamiento de reparos». Y como ejemplo significativo de esta dejación de funciones el portavoz de los populares ha dado cuenta de uno de los reparos, donde hace mención a una empresa que fue adjudicataria de un contrato que venció el 18 de marzo de 2017, sin que quepa más prórroga. «Desde entonces el equipo de gobierno no ha sido capaz de establecer el proceso administrativo para realizar de nuevo el proceso de contratación y en vez de ello, la alcaldesa prefiere ir levantando los continuos reparos formulados por la Intervención municipal. Esta situación pone de manifiesto el absoluto fracaso del equipo de gobierno en la gestión económica del Ayuntamiento de Guadix. Desde el Partido Popular no estamos dispuestos a consentir que ésta sea la práctica habitual de la alcaldesa accitana, por lo que exigimos a los socialistas que, pese a que han demostrado ser unos nefastos gestores, al menos cumplan con la legislación vigente», finaliza Jesús Lorente, portavoz municipal de los populares.