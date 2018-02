IU denuncia la externalización de las clases de flamenco en la Escuela Municipal de Música Manuel Ortiz ha denunciado que se ha contratado a una empresa de Granada para cubrir la plaza JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Lunes, 12 febrero 2018, 19:23

El portavoz de Izquierda Unida, Manuel Ortiz, a informado que eesta semana ha tenido conocimiento de "una mala noticia para la ciudad, la privatización de la plaza de la profesora de la escuela de flamenco municipal".

Según Ortiz el Equipo de Gobierno de la ciudad, ante la baja causada en esta puesto de trabajo, en lugar de realizar una nueva convocatoria, o bien de tirar de bolsa de empleo, se ha decantado por darle este servicio a una empresa privada, que además ni es de la ciudad, ni se tiene constancia que contrate con personas de la ciudad.

La asamblea local de Izquierda Unida entiende que "no es la forma propia de gestionar un Ayuntamiento de un partido como el Socialista que se considera de izquierdas, ya que este, debería de defender y promocionar el empleo público". Ortiz ha lamentdo que desde el Ayuntamiento se privaticen servicios municipales, "cada vez que tiene una oportunidad para hacerlo, y es que esta no es la primera que ocurre, porque esta situación ya se produjo cuando hubo una vacante en el centro de Servicios sociales, de la calle Fuente Mejía".

El portavoz de IU ha hilvanado esta situación con la falta de presupuesto en Guadix, "porque este hecho condiciona el empleo público, ya que no se pueden convocar las plazas en el Ayuntamiento, con las subvenciones a las organizaciones sin ánimo de lucro, como ocurre con los asociaciones deportivas, que dependen de este dinero para poder subsistir y continuar ofreciendo sus servicios tan necesarios, asimismo también condiciona las inversiones de la ciudad, debido a que sin presupuestos estas no se pueden realizar".

Según Ortiz, "las negociones presupuestarias están totalmente paralizadas, porque desde diciembre del año pasado no nos hemos reunido para hablar de este tema, y la falta de reuniones no se nos puede achacar a nosotros, porque son ellos los que no nos convocan, ya que parecen que tener otras prioridades como sucede con el concejal de Hacienda de Guadix, que también lo es en Diputación, y allí si han tenido tiempo para sentarse a hablar de presupuesto, mientras que en su ciudad parece que les da pereza".