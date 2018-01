El PP denuncia una deuda de 1,700.000 en facturas pendientes de pago a proveedores Jesús Lorente informó que el retraso en el pago a proveedores asciende a 47,92 días Jueves, 25 enero 2018, 19:50

En estos días se han celebrado diversas comisiones en el Ayuntamiento de Guadix previas al pleno que tendrá lugar la semana que viene. En la correspondiente a Gobierno Interior, uno de los puntos sobre la mesa era el preceptivo informe que la tesorería del Ayuntamiento debe de realizar sobre la situación de los pagos a proveedores, correspondiente al cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre). Pues bien, tal y como informa el Partido Popular, a través de su portavoz municipal, Jesús Lorente, el informe arroja datos muy preocupantes, ya que la deuda acumulada por el equipo de gobierno socialista en facturas pendientes de pago a proveedores asciende a 1.700.004,13 euros correspondientes al ejercicio de 2017. De ellos 999,486,01 euros están dentro del periodo de pago y 723.547,60 euros son de facturas que exceden el periodo de pago estipulado por Ley. El informe también detalla que el retraso en el pago a proveedores asciende ya a 47,92 días. Recordemos que, tal y como establece la Ley, desde el momento que el proveedor presenta su factura, el equipo de gobierno tiene 30 días para aprobarla y otros 30 días para realizar el pago. El retraso que se especifica en el informe corresponde al segundo tramo. "Lo cual significa que, tal y como viene ocurriendo en los últimos meses, el equipo de gobierno incumple la Ley", explica Jesús Lorente

Para el portavoz municipal del Partido Popular, tanto la acumulación de esta deuda como la dilatación en los pagos es un asunto de extrema gravedad, que puede condicionar los nuevos presupuestos y las inversiones que se deben de realizar en Guadix. "Ahora deberemos saber cuáles de todas estas facturas no tienen crédito asignado, que mucho me temo pueden rondar el millón de euros, y que no se van a poder pagar inmediatamente. Para poder pagarlas se deberá de aprobar un expediente extrajudicial de crédito y por tanto detraer de los presupuestos de 2018 esa cantidad, lo cual redundará negativamente en las inversiones que tanto necesita la ciudad y condicionará considerablemente los presupuestos de 2018", asegura Lorente que establece como prioridad fundamental el pago a los proveedores.

Esta situación vuelve a poner de manifiesto la ineficacia en la gestión de un equipo de gobierno que "no está pendiente de los asuntos de la ciudad y que están arrasando y desmantelando los servicios del Ayuntamiento de Guadix", afirma Lorente y denuncia que el área económica no puede funcionar con los escasos efectivos con los que cuenta, que se ven desbordados por el trabajo, pese a la gran profesionalidad y eficacia que demuestran en su labor diaria.

Para el Partido Popular la principal responsable de esta situación es la alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea, "que es incapaz de dirigir un equipo de gobierno y cuya nefasta gestión está teniendo consecuencias muy negativas para la ciudad, entre ellas la pérdida de credibilidad entre los proveedores que han pasado de cobrar en 15 días cuando nosotros gobernábamos, a casi dos meses con el PSOE", finaliza el portavoz municipal del Partido Popula