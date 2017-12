El PP denuncia que el Ayuntamiento de Guadix no cumple con el plazo de pago a proveedores El Partido Popular ha manifestado estar de acuerdo en implantar la zona azul en Guadix, pero no en todos los lugares que propone el equipo de gobierno JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Lunes, 4 diciembre 2017, 18:30

El Partido Popular, encabezado por su portavoz Jesús Lorente, ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer una valoración del último pleno ordinario del Ayuntamiento de Guadix correspondiente al mes de noviembre, centrándose principalmente en dos puntos, el informe de pago a proveedores y la aprobación previa para la implantación en la ciudad de la zona azul.

Con respecto al primero de los asuntos, Jesús Lorente ha querido recordar que hace unos años el Gobierno de España hizo un gran esfuerzo aprobando un plan de pago a proveedores, con el objetivo de darle a los ayuntamientos la posibilidad de que dispusieran de una serie de créditos para hacer frente y ponerse al día en el pago a proveedores. Para ello los ayuntamientos que se acogieran a esta Ley tenían que cumplir una serie de plazos. Concretamente una vez que el proveedor presenta su factura en el Ayuntamiento, éste tiene un mes para aprobarla y posteriormente dispone de otro mes para hacer efectivo el pago al proveedor. En el último pleno el equipo de gobierno del PSOE dio cuenta del estado del pago a los proveedores en el tercer trimestre de 2017. Pues bien, los socialistas incumplen de forma reiterada estos plazos, ya que, en global, entre el Ayuntamiento de Guadix y la Empresa Municipal de Vivienda y Servicios, el tiempo que transcurre en el segundo tramo de los plazos establecidos es de 50,87 días. Esto significa que desde que se presenta la factura hasta que se paga, el Ayuntamiento de Guadix está teniendo una importante demora. "Este retraso es una constante habitual de este equipo de gobierno. Esta situación no se puede consentir, ya que el consistorio debe de atender a sus obligación y pagar en tiempo y forma a sus proveedores", afirma Jesús Lorente.

Si desagregamos los datos, el Ayuntamiento como ente individual, estaría en 48,06 días. Pero los datos de la Empresa Municipal de Vivienda y Servicios son aún más alarmantes, ya que estarían en 198 días. "Esto es volver a las andadas del partido socialista antes de 2007, cuando gobernaban la ciudad, y los proveedores no sabían cuando iban a cobrar", afirma Lorente y señala que con los gobiernos populares esta situación se corrigió "pero ahora los socialistas vuelven a las andadas. Por tanto exigimos al equipo de gobierno que adopte las medidas necesarias para corregir esta situación. Porque lo que no se puede consentir es que la ineficacia e ineficiencia del equipo de gobierno la paguen los proveedores".

Los populares también han hecho especial hincapié en el punto donde el equipo de gobierno presentó la ordenanza que regula la zona de estacionamiento limitado, la conocida como zona azul. Jesús Lorente ha querido dejar claro que "el Partido Popular apuesta por la implantación de nuevo de la zona azul en la ciudad de Guadix, pero entendemos que el expediente debería de venir en su conjunto, donde estuviera la ordenanza, un estudio económico y la ordenanza fiscal donde se establezca la cantidad que deben pagar los vecinos por aparcar en las zonas afectadas". Es por ello que en comisión informativa plantearon que el expediente debía de presentarse completo en pleno, de tal forma que se conocieran todos los pormenores de la zona azul. Por contra tan solo se presentó la ordenanza donde se establece los horarios de estacionamiento limitado, las zonas donde se estable y poco más.

Ante esta situación el Partido Popular se abstuvo, ya que los aparcamientos destinados a zona azul suman un total de 464 plazas, excesivas para los populares y donde se prevén algunas zonas que posteriormente pueden no tener el número de plazas planteado. Es el caso de la plaza de las Palomas que contempla un total de 17 plazas, cuando en la actualidad hay en marcha un estudio experimental para peatonalizar toda la plaza "por lo que los 17 aparcamientos no caben si continúan con el proceso". Otra de las zonas que abarca esta ordenanza y que no es compartida por los populares, es la avenida Pedro de Mendoza. Pero es que la ordenanza fiscal y el estudio económico que debe de realizar el equipo de gobierno para la implantación de la zona azul se basa en esa cantidad de plazas "lo cual significa que si se modifican las zonas y varía el número de plazas, no se ha hecho nada, porque deberían de modificar de nuevo la ordenanza, en la que debe recaer el estudio económico y la ordenanza fiscal. Es por ello que entendemos que es dar un paso adelante para volver hacia atrás, así que instamos al equipo de gobierno a que revise de nuevo las aparcamientos contemplados". La ordenanza comenzará ahora un periodo de exposición pública, y los populares ya han anunciado que alegarán sobre el número de plazas contempladas.

Moción sobre la carretera de Belerda

El Partido Popular presentó una moción que fue adoptada por unanimidad por el resto de grupos políticos donde proponen que se inicien los expedientes para que la gestión de la carretera de Belerda sea asumida por la Diputación de Granada. Actualmente el mantenimiento de esta vía corresponde al Ayuntamiento de Guadix que la atiende con serias dificultades. Dada esta situación los populares presentaron en el Ayuntamiento de Guadix una propuesta de acuerdo para que la Diputación se inmatricule la carretera y a partir de ahí pueda atender debidamente su mantenimiento. Se trata de una vía bastante transitada por los vecinos de Belerda en incluso por los vecinos de Benalúa y Fonelas porque conecta con Darro.

Moción a iniciativa del Partido Popular para la implantación de varios ciclos formativos en Guadix

La concejala popular, Marina Sánchez, ha sido la encargada de dar a conocer la moción conjunta presentada a iniciativa del Partido Popular, donde solicitan a la Junta de Andalucía la implantación de dos medios ciclos de alfarería y decoración cerámica en la Escuela de Arte de Guadix, ya que el centro cuenta con todos los materiales e infraestructuras necesarias para impartir estas dos titulaciones. Sánchez ha recordado que el año pasado el Ayuntamiento de Guadix ya pidió a la Junta la implantación de estos ciclos, sin que la administración autonómica los concediera. Es por ello que este año vuelven a solicitarlo mediante una moción conjunta de todos los grupos políticos. La concejala popular considera que estos ciclos podrían suponer una buena salida profesional para muchos accitanos y accitanas, ya que Guadix "tiene una amplia tradición en el sector de la alfarería y la cerámica". De hecho, hasta hace unos años, estas modalidades era habitual que se impartieran en la Escuela de Arte. A estos ciclos se suman otras peticiones del instituto Pedro Antonio de Alarcón y del Conservatorio Profesional de Música Carlos Ros, concretamente un ciclo de agricultura el primero y la especialidad de percusión el segundo. "Esperemos que la Junta de Andalucía sea sensible a estas peticiones que son razonables y que pueden suponer una buena salida laboral para muchos jóvenes", finaliza Marina Sánchez.

Eje Caparacena-Baza-La Ribina

En los asuntos de urgencia, se planteó la exclusión de la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020 el Eje Caparacena-Baza-La Ribina. Jesús Lorente, en su doble condición de portavoz municipal y diputado provincial, se ha referido a la moción presentada por el grupo socialista en la Diputación Provincial de Granada donde se aprobó por unanimidad instar al Gobierno Central a que rectifique su decisión de excluir de la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020 el Eje Caparacena-Baza-La Ribina. Pero en esta moción se incluyó una enmienda del Partido Popular donde señalaban que estaban de acuerdo con pedir al gobierno central la inclusión de esta línea en su planeamiento, pero al mismo tiempo pedían que se instara a la Junta de Andalucía a que cumpliera con los compromisos adquiridos con el Gobierno de España para que esta línea fuera una realidad, y al mismo tiempo que se siga trabajando en la línea secundaria 132Kw que es la que afecta especialmente a Guadix. Los socialistas incluyeron esta enmienda y la moción fue aprobada por unanimidad. "Estoy contento con esta aprobación, porque se hizo buen trabajo de negociación previa que al final dio sus frutos", afirma Jesús Lorente.

Felicitación a los policías locales de Guadix

El portavoz municipal del Partido Popular ha querido aprovechar la comparecencia ante los medios de comunicación para felicitar públicamente a los dos policías locales de Guadix, Antonio David León Rodríguez y Juan Antonio Escudero García, a los cuales la Junta de Andalucía ha reconocido con el ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, por su actuación en el derrumbe de una cueva en el año 2010. Este reconocimiento es fruto de un expediente que puso en marcha el Partido Popular.

Guadix fuera de los presupuestos de la Junta

Por último Jesús Lorente, ha lamentado que en la votación de los presupuestos de la Junta de Andalucía que tuvo lugar ayer, no se aprobaran las enmiendas del Partido Popular, especialmente aquellas que afectaban a Guadix y que solicitaban partidas para la reforma de la Avenida Buenos Aires, para la Alcazaba o para el Teatro Romano. "Es un día triste y demuestra el poco apoyo que la Junta de Andalucía brinda a Guadix y el poco peso que tiene el equipo de gobierno accitano entre sus compañeros en el Parlamento de Andalucía", finaliza el portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente.