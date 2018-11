El PP considera inadmisible que continúe cerrado el Archivo Municipal El portavoz del Partido Popular, Jesús Lorente, lamenta que desde el mes de junio que los populares denunciaron el cierre, tras la ausencia prolongada de la profesional responsable, el equipo de gobierno del PSOE no haya cubierto temporalmente ese puesto JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Jueves, 22 noviembre 2018, 18:13

El Pasado mes de junio, el Partido Popular, a través de su portavoz municipal, Jesús Lorente, denunciaba públicamente el cierre desde hacía varios meses del Archivo Municipal y de Protocolos Notariales debido a la ausencia prolongada de la profesional que se ocupa del Archivo. «En todo este tiempo, el equipo de gobierno socialista no se ha preocupado en cubrir este puesto y ha preferido mantener el Archivo cerrado», explica Lorente y añade que «es increíble que después del esfuerzo económico que se ha hecho para tener este Archivo Municipal, algo muy demandado especialmente por estudiantes e investigadores, el equipo de gobierno socialista no se preocupe en mantenerlo abierto. Es más ni siquiera se preocupa en limpiar de vez en cuando el exterior de las instalaciones, que ofrecen una imagen de suciedad y abandono indignas de un lugar de estas características».

Jesús Lorente critica la lamentable gestión que está llevando a cabo los socialistas con los recursos municipales. «Además del cierre del archivo municipal, a lo largo de esta legislatura hemos denunciado que Guadix ha estado sin servicio de gestión catastral bastantes meses, que el área económica está funcionando con escasos recursos, al igual que el área de urbanismo y Servicios Sociales, que los servicios de seguridad tienen un déficit importante de efectivos, así como otras áreas como la de mantenimiento, etc..., y todo por culpa de la nefasta gestión que está llevando a cabo este equipo de gobierno» explica Jesús Lorente, que señala que «la situación de parálisis del Ayuntamiento de Guadix no es más grave gracias a la enorme labor que realizan los trabajadores municipales, que con los pocos recursos que cuentan demuestran una gran profesionalidad y resuelven muchos de los problemas a los que el equipo de gobierno no es capaz de hacer frente.»

Para el portavoz municipal del Partido Popular esta situación «es fiel reflejo de la nefasta gestión del equipo de gobierno socialista durante estos años, que se caracteriza por la ausencia de iniciativas propias, por funcionar a golpe de denuncias de la oposición, más preocupado por el postureo y hacerse la foto que por solucionar los problemas reales de la ciudadanía. Mucho hablar y poco hacer». Pero el Partido Popular no sólo denuncia situaciones que deben ser mejoradas, «sino que siempre proponemos iniciativas en positivo para que Guadix mejore, intentando aportar las ideas y los proyectos que este equipo de gobierno socialista no parece tener», finaliza Jesús Lorente, portavoz municipal de los populares.