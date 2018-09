IU considera que el Ayuntamiento repite los errores de la Feria Para la formación de izquierdas las de este año han sido una copia de la anterior en cuanto a falta de actuaciones y actividades JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Jueves, 6 septiembre 2018, 19:11

«Desde la asamblea local de Izquierda Unida en Guadix, tenemos que mostrar nuestra sorpresa con el gobierno bipartito de la ciudad, PSOE y el partido GANA, por la gestión de la Feria y Fiestas este año», ha comentado el secretario de organización de la asamblea Izquierda Unida en Guadix, José Javier Alonso Reyes.

Según Alonso, «estas, han sido una copia de las del año anterior en cuanto a la falta de actuaciones y actividades, ejemplo de todo lo que no habría que hacer si queremos unas fiestas atrayentes para los accitanos y accitanas, así como para el resto de la comarca y sus visitantes».

Para el representante de la coalición de izquierdas, «los únicos aspectos positivos han sido la inclusión este año de un día festivo durante la semana, por cierto petición nuestra desde hace años, así como, la suspensión del concierto por las actitudes machistas de uno de los componentes que iban a participar en dicha actividad. Sin embargo, el equipo de gobierno, se empeña año tras año, en imponer unos días de ferias excesivos para una ciudad, que gracias al fruto de la gestión de las últimas dos legislaturas (PP, PSOE y GANA) no hace nada más que perder población y recursos.»

Desde Izquierda Unida son conscientes de la merma en cuanto a dinero para la feria de este año, fruto según éstos de una mala gestión de recursos en años anteriores, por esto mismo no entienden que se anticipen días de feria «no oficiales» o pre-feria, que obligan a meter actividades en un programa «que al final lo que hace es repercutir negativamente en éste. Es preferible tener cinco días de feria con buena programación diaria, a muchos días con poco contenido y de escasa o nula calidad,» ha continuado Manuel Ortiz concejal de IU en la ciudad que ha citado como ejemplo, «la proclama de fiestas o las carrozas del último día, las que ha calificado más propias de un cumpleaños de un particular. Nuestros menores no se merecían una decepción tan grande.»

Ortiz ha continuado diciendo:» Además resulta sorprendente que se hiciera una modificación presupuestaria, en un pleno extraordinario, en el cual se disminuyó la partida de servicios sociales, en 20.000€, y luego no se haya articulado ninguna reducción en el precio de las actividades que organiza en el Ayuntamiento, ya sea teatro o conciertos, para las personas con rentas más bajas o para los desempleados/as de la ciudad, desde la asamblea de IU de Guadix, imaginamos que el concejal del equipo de gobierno del partido GANA, tendrá que dar la cara y explicárselo a los accitanos y accitanas. Asimismo, volvemos a insistir que esta ha sido una demanda desde el comienzo de la legislatura, al igual que la no reducción de la partida de servicios sociales en los presupuestos, otro de los motivos por los cuales nos abstuvimos en el pleno de presupuestos, así como en el de la modificación presupuestaria para llevar a cabo la feria.»

El concejal de IU ha seguido:» Si entramos ya valorar el programa de ferias propiamente dicho, este equipo de gobierno vuelve a incurrir en los mismos errores feria tras feria, una cantidad de días excesivos que al no contar con recursos han estado totalmente descafeinados, basta con mirar el programa de lunes, martes y miércoles, sin nada que invitara a visitar el recinto ferial, y eso que los caseteros, y creadme que sabemos de los que hablamos, se dejan la cabeza para a atraer personas al ferial.

«Podríamos continuar hablando del fin de semana con la idea de la pre-feria, que tanto solo ha servido para solapar días de fiesta, con en Hernán-valle, por cierto con un programa más animado y entretenido esos dos días que la propia Feria de Guadix, y que ha tenido más en cuenta la participación ciudadana y al tejido asociativo, o con las fiestas de Cogollos que con solo 638 habitantes ha contado con un concierto ese sábado a la misma altura cuanto menos que el de las fiestas de Guadix celebrado el lunes».

Desde la formación izquierdista sostienen que no se nos puede estar llenando la boca de Guadix con su Comarca, o de Guadix con sus barrios y con sus anejos, y luego no cuidar estos detalles, que solo sirven para tener un recinto ferial a medio gas en el mejor de los casos.

Para finalizar, el portavoz de IU Manuel Ortiz, ha reclamado al gobierno de la ciudad, «Una pronta presentación de todas las facturas de la feria y fiestas de este año, para que podemos analizar más pormenorizadamente este asunto.»