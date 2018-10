El Consejo Consultivo da el visto bueno para la construcción de la rotonda de acceso al Hospital El concejal de Urbanismo ofrece información detallada de un proceso que, tras este primer paso, precisa de la innovación del Plan Parcial, el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Martes, 23 octubre 2018, 09:17

El Consejo Consultivo ha dictaminado favorablemente la innovación del PGOU necesaria para la construcción de la rotonda de acceso al Hospital. Así lo ha dado a conocer esta mañana el concejal de Urbanismo del consistorio accitano, Iván López Ariza, quien ha señalado que tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, la Junta deberá de proceder a la aprobación definitiva de la Innovación. Se sigue avanzando así en este complicado proceso urbanístico que tiene en la innovación del PGOU su primer paso, alcanzado tras tres años de trabajo en los que ha sido preciso una veintena de informes de diferentes administraciones. Todavía quedará por completar tres pasos más antes de poder ejecutar las obras: la innovación del Plan Parcial, el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización.

En opinión del concejal de Urbanismo, «opinión que he trasladado desde el principio a todos los grupos políticos y que he expresado públicamente en el pleno», el convenio que se firmó y aprobó en 2015, al final de la legislatura pasada, ahorra dinero a Guadix. Pero, sin embargo, no es efectivo «porque no resuelve de forma inmediata la necesidad de accesibilidad del Hospital de Guadix». En palabras de Iván López Ariza, el trámite que requiere el citado convenio por normativa lo convierte en ineficaz, puesto que la ciudadanía necesitaba de respuestas más rápidas. «Aun así, debíamos continuar y cumplir nuestra obligación en seguir el proceso. Durante estos tres año hemos estado trabajando desde el Ayuntamiento semanalmente con los técnicos del promotor y los distintos organismos (delegaciones de la Junta, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir…) y mensualmente manteniendo encuentros con el promotor para hacer balance de los trámites».

Lo importante es que desde el consistorio accitano se sigue trabajando para culminar este complejo proceso urbanístico, aunque el concejal ha admitido que los accesos al Hospital no estarán en esta legislatura ni a inicios de la próxima sino, probablemente, a mediados de la misma. «Seguimos trabajando y dando pasos poco a poco, siguiendo los trámites pertinentes para poder hacer esos accesos al hospital; seguimos pues avanzando hacia ese objetivo. Pero también entendemos que es difícil comprender las causas del por qué aún no se hemos llegado al final de este largo y arduo proceso urbanístico».

Para tratar de explicarlo, ha hecho un repaso histórico de todos los pasos dados hasta llegar al visto bueno del Consejo Consultivo a la innovación del PGOU y ha lamentado que, aunque el convenio suscrito por el PP en 2015 consiguiera un ahorro económico, no se contara entonces a la ciudadanía la letra pequeña del mismo: «que era que el Ayuntamiento está obligado a hacer una innovación del PGOU porque así lo dice la norma (dado que se ven afectadas zonas donde iban ciertas dotaciones), un proceso que según dicen siempre los expertos cuesta más que hacer uno nuevo». Tal y como ha recordado, «el pleno de la corporación municipal del Ayuntamiento de Guadix dio entonces el visto bueno, con los votos a favor de los grupos municipales de PP y PSOE, a este convenio suscrito con un importante agente inversor. Virtud a este convenio, Guadix conseguiría una mejora de los accesos al hospital con la construcción de un vial y de la tan demandada rotonda de acceso al hospital. Se conseguía además una parcela importante de terreno a espaldas del IES Acci de uso dotacional educativo para una posible ampliación del centro».

Esa «letra pequeña» no explicada determinaba, por tanto, que era preceptivo el informe del Consejo Consultivo. A lo que hay que sumar otros condicionantes, como la modificación de la normativa medioambiental. El proceso, iniciado en noviembre de 2015 con la aprobación inicial de la innovación, ha requerido una veintena de informes de las diferentes administraciones implicadas, sin olvidar que detrás de cada uno hay múltiples reuniones. «El Ayuntamiento de Guadix presentó el 21 de agosto de 2017 ante la delegación de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente la documentación que exige la normativa vigente para la aprobación provisional de una innovación en el PGOU. Una vez presentada esta documentación, los mismos órganos que se manifestaron en su momento tenían que volver a ratificarse. Eso ha conllevado todo un año, incluido algún tipo de subsanación. Hasta que finalmente, se completó toda la documentación en Comisión Interdepartamental de la Delegación de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y se trasladó la Innovación para su dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía desde la Dirección General competente de la misma Consejería», ha detallado.

Con respecto al segundo paso, el Plan Parcial, ha informado que hace un par de semanas se iniciaba en Junta de Gobierno Local con la aprobación inicial del Plan Parcial de la zona de acceso al Hospital (donde se establecen los distintos usos que van a tener los espacios: zonas verdes, viario, uso terciario, ubicación del Lidl, etc). El tercer paso es la reparcelación, que son los instrumentos de gestión del planeamiento donde se asignan propiedades con los usos fijados en Plan General (siendo los viales y zonas verdes para el Ayuntamiento). Es un paso más rápido, porque no se piden informes. Por último, se afrontará el cuarto paso: el proyecto de urbanización. «A nivel técnico, ya hemos avanzado y adelantado los trabajos del proyecto de reparcelación con los técnicos de los promotores y los servicios técnicos del Ayuntamiento». Tras todo ello, se podrán iniciar las obras.

Como curiosidad, ha explicado que en una de las reuniones mensuales, un responsable de LIDL (experto en trámites urbanísticos de la empresa con la que se suscribió el convenio) transmitió al Ayuntamiento su asombro por la «agilidad» con la que se estaban llevando a cabo los trámites (esperaba aún más tiempo en los pasos). Iván López Ariza ha destacado el hecho de que todo el trabajo se haya hecho de la mano siempre del inversor/promotor y sus técnicos, «y con un magnífico trabajo del Secretario General del Ayuntamiento de Guadix, José Arráez Navarrete». Por último, preguntado por los medios de comunicación, ha apuntado que hacer el acceso con fondos propios habría sido más rápido.