El IAM condena el posible asesinato machista de una mujer en Guadix y pide "todo el peso de la ley" sobre el agresor

EUROPA PRESS GRANADA Lunes, 5 febrero 2018, 08:25

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha manifestado su más profunda repulsa ante el posible asesinato machista de una mujer a manos de su pareja en la localidad granadina de Guadix, en lo que, de confirmarse, sería el primer caso mortal de violencia de género de este año en Andalucía.

La directora del IAM, Elena Ruiz, ha lamentado "este es un nuevo acto de terrorismo machista que demuestra que la violencia de género es constante en el tiempo, y no tiene límites de edad, al igual que no distingue entre raza, cultura o condición social" y ha defendido que "un nuevo año no puede poner el contador a cero, olvidando así a las más de 900 mujeres asesinadas por más de 900 agresores machistas en la última década en España".

En un comunicado, Ruiz ha recordado que la base común de todos los asesinatos "es la estructura patriarcal y machista que subyace en toda sociedad, que hay que erradicar a nivel individual y colectivo", por lo que ha abogado por promover "la tolerancia cero" ante el machismo y la desigualdad de género estructural que perpetúan este delito.

En este sentido, la directora del IAM ha pedido que recaiga sobre el agresor "todo el peso de la ley y todo el rechazo de la sociedad" y ha subrayado que una sociedad que "en pleno siglo XXI debe empezar a tener ya conciencia de género para romper con modelos y roles que perpetúan esa violencia".

Junto a ello, Ruiz ha pedido a toda la ciudadanía que colabore con las autoridades "llamando a los recursos públicos ante cualquier señal de violencia de género que se detecte en su entorno", para lo que cuenta con herramientas como el Teléfono de Información a la Mujer 900 200 999 o el Teléfono 016.

Por último, la directora del IAM ha llamado la atención a los maltratadores para advertirles de que la violencia física, sexual, psicológica y económica contra las mujeres es un delito y un grave atentado contra los derechos humanos. En su opinión, la violencia de género es "un proceso progresivo" que ellos mismos pueden frenar si están atentos a "esos primeros síntomas del maltrato que su propia cultura machista enmascara de normalidad".