Carlos Alberto Blanco hablará sobre la educación y la apertura de la mente en el Aula Abentofail La sesión se celebrará el último viernes del mes, el próximo día 25, a las ocho de la tarde en el patio del Ayuntamiento JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Martes, 22 enero 2019, 16:28

El madrileño Carlos Alberto Blanco, profesor de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas, doctor en filosofía, doctor en teología y licenciado en química, es el autor invitado este mes de enero del Aula Abentofail de Poesía y Pensamiento, la cita mensual con la cultura que desde el año 1999 se viene celebrando bajo la dirección del escritor Antonio Enrique y con la organización de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadix que encabeza Beatriz Postigo Hidalgo.

Como es habitual, el Aula se celebrará el último viernes del mes (en esta ocasión el próximo viernes 25 de enero) a partir de las ocho de la tarde en el patio del Ayuntamiento. Allí el público tendrá ocasión de escuchar su intervención titulada «La educación y la apertura de la mente», un tema del que es profundo conocedor, dada su equidistancia entre Ciencia y Humanismo, así como su denodado esfuerzo por fusionarlas de cara al siglo XXI. Será además una buena oportunidad para entablar diálogo con el que es el invitado número 142 del Aula. La sesión estará abierta a todo el público que desee asistir hasta completar el aforo.

Más información sobre Carlos Alberto Blanco

Nacido en Madrid en 1986, es profesor de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas, doctor en filosofía, doctor en teología y licenciado en química. Prestigioso egiptólogo y orientalista, posee amplios conocimientos en lenguas como el griego, sánscrito, ruso, chino, así como de francés, inglés, alemán, latín, hebreo y árabe, y otras, remotas y casi perdidas como el arcadio, copto, sumerio y minoico.

Ha publicado unos dieciocho libros de diversas disciplinas, entre los que cabe destacar: El nacimiento de la civilización egipcia (1999), Copérnico (2008), Leibniz (2009), Filosofía, teología y sentido de la historia (2011), Conciencia y mismidad (2013), El pensamiento de la apocalíptica judía (2013), Lógica, ciencia y creatividad (2014), Historia de la neurociencia (2014), Leonardo da Vinci o la tragedia de la perfección (2015), Grandes problemas filosóficos (2015), La belleza del conocimiento (2015), Más allá de la cultura y de la religión (2016), Libro de las recreaciones (2017), Atlas histórico del antiguo Egipto (2017) y La integración del conocimiento (2018). Mención aparte merece su gigantesco poemario Athanasius (2016). Sus artículos y ensayos sobre materias de índole tanto humanística como científica son numerosísimos y muy valorados.

Considerado un niño prodigio, y siendo asidua su presencia en programas televisivos como el recordado «Crónicas marcianas», así como radiofónicos de España y Latinoamérica, ha impartido ciclos de conferencias en universidades y ámbitos académicos de Rusia, Estados Unidos y México, habiendo sido profesor visitante en Harvard.

Es miembro cofundador de The Altius Society en Oxford, miembro de número de la International Association of Egyptologist y de la Sociedad Española de Leibniz, así como de la Word Academy of Art and Science y de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes con sede en Salzburgo.

Un texto de Carlos Alberto Blanco

Me he mirado lenta y sosegadamente en el espejo. Era yo, ese ser ansioso de felicidad que desconoce cómo y dónde encontrar un bien tan preciado. He visto una criatura turbada que no discierne su verdadero hogar, su alma hambrienta de verdad y gratitud, espíritu cuya luz se irradia sin dirección fija. Esos ojos pulcros en la infancia, en cuyas pupilas transpiraba una ardiente sed de amor, fatigados después por los desengaños de una existencia, perdida la fe en la magia de los ideales avivados en la juventud, ya no diseminan un fulgor tan puro, tan conmovedor y tan indestructible como aquellas flechas candorosas que brotaban espontáneamente de sus abismos, al contemplar un escenario nuevo e inspirador. Se ha disipado el aroma romántico de la sorpresa, la fragancia tonificadora de la fascinación ante todo lo que pueden brindarnos la naturaleza y la historia. Esos ojos míos, reflejados en el cristal de este espejo, bruñido y simétrico, perforaban mi corazón…