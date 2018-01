El Ayuntamiento llevará al pleno la adenda al convenio con la Junta para remodelar Buenos Aires Se mantiene una financiación al 80% la Junta y 20% el Ayuntamiento en un convenio que se firmará en breve con el consejero JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Sábado, 27 enero 2018, 19:11

La alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea Laguna, ha anunciado este viernes que en el pleno ordinario correspondiente al mes de enero del próximo martes se va a someter a aprobación de los diferentes grupos de la corporación municipal la adenda al convenio establecido con la Junta para la recuperación de la Avenida Buenos Aires. Y se hará con el compromiso adquirido por parte de la Junta de mantener una financiación al 80/20 (es decir, un 80% del importe total la Junta y un 20% el Ayuntamiento). La Junta aportará para esta primera fase de remodelación de la Avenida (en el tramo que va desde el puente del río al IES Acci) dos millones de euros, de manera que al Ayuntamiento le corresponderá aportar 400.000 euros.

Este compromiso se ha materializado por tanto en un documento y, según ha informado la alcaldesa accitana, se está trabajando ya en la redacción del proyecto. De hecho, se espera que en breve se reciba en Guadix la visita del consejero de Fomento y Vivienda de la Junta, Felipe López García, para firmar esta adenda. “Es una gran noticia para Guadix y supone dar cumplimiento a unos de nuestros compromisos electorales tras haber trabajado desde el minuto uno de nuestro mandato de forma decidida y silenciosa para no levantar falsas expectativas”, ha asegurado Inmaculada Olea Laguna. La alcaldesa ha querido además aclarar al principal grupo de la oposición que si esta partida no aparece en los presupuestos de la Junta con nombre es porque no se trata de una partida provincializada, sino de una partida genérica autofinanciada de la consejería de Fomento y Vivienda.

En su intervención, Inmaculada Olea Laguna ha recordado que este convenio se estableció con la Junta en el año 2000 y que “otras corporaciones socialistas consiguieron ya remodelar las otras dos grandes avenidas: Medina Olmos y Mariana Pineda”. Ha lamentado además que durante los ocho años de gobierno del PP no se consiguiera avanzar nada con respecto a esta demanda, a pesar de haber hecho presentaciones y propuestas diversas como un bulevar. Y ha destacado el hecho de que se haya mantenido la financiación al 80/20 “tal y como negociaron los alcaldes socialistas José Luis Hernández Pérez y Antonio Avilés, aunque el convenio marco del año 2000 contemplara un 60/40 – 60% la Junta y 40% el Ayuntamiento –).

La alcaldesa accitana ha manifestado su confianza en que la oposición apostará por este convenio en el pleno del martes y ha señalado la necesidad de la complicidad del PP en futuras fases de remodelación de la Avenida para demandar ante el Gobierno el soterramiento del paso a nivel en el tramo que correspondería a una segunda fase – quedaría aún una tercera hasta la conexión con la autovía - . Ha lamentado asimismo la noticia con la que se desayunaba Guadix esta mañana, según la cual la tan demandada Línea 400 quedaría fuera de la planificación “con lo que se sigue sometiendo a nuestra comarca a un energicidio que limita nuestro desarrollo”. Aunque ha querido terminar su intervención en positivo destacando la excelente noticia que supone para Guadix la recuperación de este convenio para la recuperación de la Avenida Buenos Aires.

Por su parte, el portavoz del Equipo de Gobierno, Manuel Gómez Vidal, ha resaltado la gran labor que ha desarrollado todo el Equipo de Gobierno, siempre liderado por la alcaldesa “que ha mantenido una actitud de rebeldía y que, a pesar de que la Junta decía que ya habían dado todo lo correspondía a las Avenidas, ha conseguido actualizar aquel convenio de 2002 manteniendo la misma financiación al 80/20”.