El Ayuntamiento de Guadix reactivará del plan de arbolado a propuesta de Izquierda Unida

Según su portavoz, Manuel Ortiz, «esta moción supondrá mejorar evidentes para el cuidado y mantenimiento del arbolado, así como del resto de vegetación urbana, ya que por un lado, vamos a fomentar convenios de colaboración entre administraciones, para que no vuelvan ocurrir desatinos, como por ejemplo, ha sucedido tras la plantación de árboles en los márgenes de la rambla Baza, ya que tras su encauzamiento vimos como se plantaron muchos árboles, pero que a día de hoy están casi todos secos, por culpa de no haber aclarado entre las administraciones, quien debía mantenerlos, por otro, vamos apostar decididamente por la plantación especies autóctonas y por el fomento de la educación medioambiental.»

Además, Ortiz ha justificado el apoyo de IU al resto de mociones presentadas por el resto de grupo municipales, «porque desde IU entendemos, que Guadix necesita un plan de emergencia para frenar los efectos de las riadas, que básicamente consistiría en que el equipo de gobierno garantizará un mínimo de mantenimiento en ramblas, y otros espacios de la ciudad susceptibles de causar bolsas de agua capaces de provocar daños, además de instar a la Junta u otra administración a mejorar conjuntamente el sistema de encauzamiento de las mismas.»

También el edil de la coalición de izquierdas ha mencionado,» el apoyo incondicional de IU a la moción de apoyo por las conexiones ferroviarias en la comarca, nuestra formación lleva trabajando por ellas desde 1986, defendiendo siempre lo mismo en todas las instituciones, que por otro lado es igual que aquello que se defiende y que defendemos desde la calles, por tanto, en este aspecto solo me queda dar la bienvenida al resto de grupos municipales a la defensa por la lucha por unas mejores conexiones ferroviarias para la comarca, reivindicar el papel de mis predecesores en esta y en otras instituciones, y constar la importancia que supone para la ciudad, que grupos municipales como el nuestro tengan presencia en otras instituciones, ya que en muchas ocasiones si desde lo local no traslados las necesidades de los municipios, y no empujamos para que en otras administraciones supramunicipales apuesten por la comarca, no serían efectivas declaraciones como esta.»

En ruegos y preguntas, el edil de IU ha insistido, «en la necesidad de recuperación del servicio de limpieza, ya que al contrato le queda año y medio, ahora es el momento de ir planificando todo para que esto sea posible su remunicipalización.»

Por su parte, la alcaldesa pedánea del Hernán-Valle, María Ortega, ha lamentado volver a insistir, «en la falta de implicación del concejal de mantenimiento con los diferentes anejos, que incurre siempre en los mismos errores, falta de previsión en las labores de mantenimiento, en la planificación de los descansos de los trabajadores, en la reposición del propio mobiliario de los anejos, o en la elaboración, planificación, y ejecución de los PFA.»

Ortega, ha añadido que «con todo este mes estamos de enhorabuena, porque por fin ha finalizado el asfaltado de unas de las calles, que teníamos previsto desde la negociación de los presupuestos anteriores, además, a partir de este mes vamos a poder disfrutar en el hogar del pensionista del anejo de unas magníficas fotografías obra del estudio Easyphotart, de la fotógrafa accitana Mercedes Porcel Céspedes, también, me gustaría mencionar una iniciativa que desde izquierda unida vamos a llevar a término en la pedanía, en relación con la moción aprobada, que es la plantación de unos árboles en Hernán-valle, esta iniciativa es fruto del trabajo de nuestro área de medio ambiente, con ella pretendemos mejorar la calidad medioambiental en nuestros pueblos y ciudades, a la vez que concienciamos sobre la necesidad y la importancia que tiene el respeto a la naturales y cuidar nuestro entorno.»

Para finalizar la alcaldesa pedánea ha invitado, «a accitanos y accitanas, a visitar el anejo esta tarde a las nueve, porque vamosa celebrar un pasaje del terror en nuestra pedanía, este constará de un recorrido a pie y en coche, por lo cual pedimos a todos y todas que nos quieran acompañar, que se traigan ropa de abrigo y que estén dispuesto a pasárselo de bien, pasando mucho miedo. Así que, ya saben esta tarde también en nuestro término municipal habrán actividades relacionas con estas fiestas pese a contad con un presupuesto de 83€. »