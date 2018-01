El Ayuntamiento encarga los proyectos de las próximas intervenciones con cargo a los planes de obras y servicios Se trata de las calles Castaño y Herradura, Cañada Ojeda y el refugio de la Estación JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Miércoles, 24 enero 2018, 19:32

El portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadix, Manuel Gómez Vidal, ha anunciado esta miércoles en su comparecencia semanal ante los medios que en la Junta de Gobierno de hoy se ha aprobado el encargo de la redacción de los proyectos para la remodelación integral y actuación en la calles Castaño y Herradura (dando respuesta a un compromiso adquirido con los vecinos), remodelación de la Cañada Ojeda (que responde al pacto de presupuestos con IU y Gana Guadix) y acondicionamiento del refugio de la Estación (que es además objeto de uno de los proyectos solicitados al GDR comarca de Guadix).

En los tres casos están designados ya los equipos técnicos encargados de redactar estos proyectos que, entre otras cuestiones, permitirán saber el coste de cada una de las intervenciones. Los proyectos se realizarán en el marco de los Planes de Obras y Servicios, según ha explicado Gómez Vidal.

El portavoz ha aprovechado su comparecencia ante los medios para dar respuesta a la rueda de prensa ofrecida por el principal grupo de la oposición en torno al Centro de Servicios Sociales. “No fue acertada, pero entiendo que la oposición quiso manchar al Equipo de Gobierno en una semana luminosa en la que se hizo pública la concesión del 1’5% cultural para la Alcazaba, se aprobaron en pleno los proyectos de solicitud de ayudas al GDR y se representó a Guadix en Fitur empezando con el Geoparque y acabando con el XXX aniversario del rodaje de la película de Indiana Jones con una presentación original y simpática que ha puesto a Guadix en el mapa, sin olvidar nunca las cuevas, nuestra Semana Santa, nuestro patrimonio y la Fiesta del Cascamorras”.

Manuel Gómez Vidal lamenta que el grupo de la oposición que afirma que se está “arrasando” Servicios Sociales sea del mismo signo que el Gobierno que determina una financiación autonómica “que hace que Andalucía pierda 2.000 millones de euros al año, que es lo que en realidad arrasa la Salud, Servicios Sociales…”. Del signo de un partido que, según ha expresado, “infra-financia a Andalucía y aporta sólo un 18% a Dependencia, cuando tendría que poner un 50%, lo que hace que Andalucía aporte el 82%”. Lo que le lleva a admitir que esa rueda de prensa le ha causado indignación y le ha dolido “porque es el Gobierno de su partido el que cercena la competencias locales, aunque a pesar de eso nosotros hayamos decidido mantener Servicios Sociales aunque hayamos perdido los 20.000 habitantes y no hayamos conseguido tampoco del Gobierno Central la consideración como ciudad intermedia”.

En su opinión, aunque es cierto que hay cuestiones mejorables precisamente por esa falta de apoyo, “saben que tenemos un vigilante de seguridad y que está prevista la licitación del servicio, que contamos con Dependencia y con el Programa de Inmigrantes”. Y añade que le parece una ironía que se hable de condiciones del Personal “cuando una de nuestras primeras decisiones fuer acabar con los contratos temporales en Servicios Sociales, algo que se aprobó por unanimidad pero tras vencer una fuerte resistencia del PP”. Para concluir, ha recordado que el Equipo de Gobierno está atendiendo las necesidades de las familias fomentando acciones como el Bono Social del Agua o el incremento de Ayudas por Emergencia Social.

A preguntas de los medios, el portavoz ha anunciado que la organización sindical que hacía públicas hace unos días una serie de reivindicaciones de la Policía Local ha solicitado una reunión con el Ayuntamiento que se celebrará próximamente. “Hay que reconocer el trabajo del Jefe de la Policía y de la alcaldesa, así como de los mandos de gestión intermedia. Y aunque, lógicamente haya cosas mejorables, percibo mejor clima y mejoras como la demandada planificación anual”.

También ha sido preguntado por el profesional de Bácor que estos días ha colocado en diferentes puntos pancartas reivindicativas. “Quiero dejar claro que Guadix no tiene ninguna deuda con este empresario y que, por tanto, no se le puede arruinar porque no se le debe nada. No se le encargó nada ni existe expediente alguno. Guadix era un entre instrumental para gestionar la subvención que se había otorgado a la E.L.A. de Bácor. Si alguien encargó obras complementarias habrá que ver quién fue. Por eso ayer la alcaldesa se comprometió a promover un acuerdo para intentar resolverlo extrajudicialmente, siempre dejando claro que Guadix no le debe nada”, termina.