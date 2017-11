El Ayuntamiento califica de “hachazo” no contar con la línea de 400kw Iván López ha asegurado que la Junta ha cumplido con el trabajo que se le ecomendó. / IDEAL GUADIX Sin esa línea no habrá derivación del ramal de 132 JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Miércoles, 22 noviembre 2017, 17:30

El alcalde accidental del Ayuntamiento de Guadix, Iván López Ariza, ha manifestado esta mañana el enfado y la preocupación que ha suscitado en el Equipo de Gobierno el anuncio del Gobierno de España con respecto a la línea de 400kw del eje Caparecena-Baza-La Ribina, una línea que al final no asume a pesar el acuerdo establecido con la Junta el pasado mes de mayo. En su opinión, esta noticia supone un “hachazo” para Guadix y la comarca, puesto que si no se cuenta con esta autopista energética que supone la línea 400 no habrá tampoco derivación del ramal de la línea 132, que es la que daría cobertura a Guadix y el Marquesado.

“Esto supone dejarnos de nuevo en la estacada y un obstáculo para el desarrollo de la zona”, ha afirmado, por lo que ha anunciado la intención del Equipo de Gobierno de seguir reivindicando esta línea de forma conjunta con el resto de ayuntamientos afectados. De hecho, el consistorio accitano estará presente mañana jueves en la reunión convocada en la subdelegación del Gobierno de la Junta en Granada para abordar este tema.

“La Junta ha hecho lo que le pidió el Gobierno de España, un estudio que reflejara un análisis de la demanda de proyectos, tanto industriales como de energías renovables, que hay en la zona, así como el estudio de su realidad socioeconómica. No obstante, y a pesar del compromiso adquirido en mayo, el Gobierno de España ha anunciado ahora que no va a asumir esa línea. Pero no nos echemos las culpas los unos a los otros, lo que ciudadanos esperan es que lleguemos a acuerdos y nosotros vamos a seguir trabajando y reivindicando esta línea”, ha concluido López Ariza.