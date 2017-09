La Asociación San José reivindica la accesibilidad cognitiva El Grupo de Autogestores ha visitado el Ayuntamiento y presentado la campaña. / IDEAL GUADIX La alcaldesa manifiesta el apoyo del Ayuntamiento a la Asociación San José para trabajar por una plena inclusión JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Martes, 26 septiembre 2017, 18:10

Un grupo de chicos y chicas usuarios de la Asociación San José y componentes del grupo de autogestores han visitado esta mañana el Ayuntamiento de Guadix para presentar a la alcaldesa de la ciudad, Inmaculada Olea Laguna, la campaña “Dale una vuelta. Accesibilidad cognitiva: una herramienta para comprender el mundo”. Acompañados Montse Hernández, personal de apoyo del grupo de autogestores, han entregado a la alcaldesa un pisapapeles compuesto por tuercas, símbolo de la campaña, y han dado lectura al manifiesto de la campaña. Por su parte, la alcaldesa accitana les ha manifestado el compromiso del Ayuntamiento para trabajar de forma conjunta en los objetivos de esta campaña.

Esta campaña está organizada por Plena Inclusión, Federación a la que pertenece la Asociación San José, y se pone en marcha en los días previos a la celebración en Cáceres los próximos 19 y 20 de octubre del Congreso de Accesibilidad Cognitiva. Allí estará presente Guadix a través de la Asociación para contribuir con su trabajo a conseguir la accesibilidad universal. Porque, tal y como han expresado en la lectura del manifiesto, “las personas con discapacidad intelectual queremos comprender el mundo”.

Se hace preciso, por tanto, sensibilizar a las ciudades a través de sus Ayuntamientos en relación a la accesibilidad cognitiva. “No hay accesibilidad para personas en sillas de ruedas cuando una acera tiene un bordillo alto. No hay accesibilidad si una persona sorda va al cine y no hay subtítulos. Y tampoco hay accesibilidad si una persona con discapacidad intelectual no puede rellenar un documento porque es difícil de entender”, han citado como ejemplos en la lectura del manifiesto. “Decimos que algo tiene accesibilidad cognitiva cuando es fácil de entender y utilizar”, han añadido.

En este sentido, la alcaldesa Inmaculada Olea Laguna ha tendido la mano del Ayuntamiento para trabajar de forma conjunta en esta tarea de visibilización y ha manifestado la apuesta del Ayuntamiento por la accesibilidad universal de cara a una plena inclusión. “Nos mueven las personas, con independencia de sus especiales capacidades o no; así que nos comprometemos a darle una vuelta de tuerca a las cosas para ayudaros a comprender el mundo”, les ha asegurado.

Tras la lectura del manifiesto, los chicos y chicas del grupo de autogestores han hecho entrega a la alcaldesa de los carteles de la campaña, del cartel del congreso en Cáceres, de un dossier con el manifiesto y de un pisapapeles con tuercas – una por cada uno de los que forman parte de la Federación Plena Inclusión –.