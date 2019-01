San Antón se celebra en Guadix los días 19 y 20 de enero Todas las luminarias de San Antón deben inscribirse en el Ayuntamiento para tener un registro y garantizar una mayor seguridad y el plazo para formalizar la inscripción se mantendrá abierto hasta el jueves día 17 JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Martes, 8 enero 2019, 19:11

Guadix celebra el fin de semana del 19 y el 20 de enero su tradicional fiesta de San Antón. Una cita en la que es tradición encender luminarias y para la que es preciso formalizar la correspondiente inscripción en el Ayuntamiento hasta el jueves 17 de enero. Así lo ha recordado la concejala de Fiestas, Beatriz Postigo Hidalgo, quien informa que el sábado 19 será el día del encendido de las luminarias, mientras que el domingo 20 se desarrollará la tradicional romería, con la bendición de los animales, las vueltas de rigor, la compra de la cuña y el concurso de caballerías.

Como en años anteriores, el encendido oficial de la luminaria popular municipal tendrá lugar el sábado 19 de enero a las ocho de la tarde en la Ermita de San Antón, donde se degustarán productos de la matanza y el vino de nuestra tierra. A partir de ese momento, el jurado de las luminarias visitará todas aquellas que se hayan inscrito en el concurso. No obstante, la concejala de Fiestas, Beatriz Postigo, insiste en que, para garantizar la mayor seguridad posible, es conveniente que todas las luminarias (tanto si quieren participar en el concurso como si no) se inscriban en el Ayuntamiento para tener un registro de todas las que habrá encendidas esa noche y poder actuar con rapidez en caso de ser necesario.

Como es habitual, desde el consistorio accitano se recuerda que para disfrutar de una forma más segura de las Fiestas de San Antón el Ayuntamiento de Guadix no permitirá luminarias en zonas asfaltadas, empedradas o enlosadas. En los demás lugares, los responsables deberán echar una capa de arena de unos veinte centímetros de espesor, mientras que el diámetro de la hoguera no deberá de sobresalir más de un metro. Se recuerda también que no se permitirán luminarias junto a edificaciones o habitáculos, de las que deberán de separarse unos 25 metros de distancia. Todos los participantes deberán proveerse, por último, de sus correspondientes seguro y autorización municipal.

El Ayuntamiento de Guadix ha emitido un Bando con toda la información relativa a esta celebración y a las recomendaciones a tener en cuenta. El contenido es el siguiente:

Bando municipal

San Antón se celebra este 2019 el 19 y el 20 de enero en Guadix. Desde el Ayuntamiento se recuerda lo siguiente:

1. Todas las luminarias, tanto si deciden los organizadores (mayores de edad) inscribirse o no en el concurso, deberán solicitar la correspondiente autorización en la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento, según los requisitos determinados en las bases.

Este trámite facilitará las labores de los cuerpos de seguridad de la ciudad.

2. Está prohibida la venta y el suministro de productos pirotécnicos, que deberá de atenerse a la normativa vigente, así como la manipulación o disparo de cohetes.

3. Asimismo hago saber que la Policía Local, en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tiene instrucciones para velar por el estricto cumplimiento de este bando en aplicación de la legislación vigente.