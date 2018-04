La alcaldesa pide el respaldo de los grupos en la cuestión de confianza de este miércoles para no seguir demorando los presupuestos El pleno del pasado viernes repitió el mismo resultado que el anterior, por lo que la alcaldesa se somete a la confianza del pleno este miércoles en una sesión convocada a las seis de la tarde JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Lunes, 23 abril 2018, 18:58

El Ayuntamiento de Guadix celebraba el pasado viernes una nueva sesión plenaria en la que, además de abordarse la aprobación unánime del reconocimiento extrajudicial de crédito que permitirá el pago a proveedores, se votó de nuevo el documento de presupuestos con el mismo resultado que en la sesión del 6 de abril (votos en contra de PP, el concejal no adscrito Manuel Poyatos y la concejala Rosi Requena; la abstención de IU; y los votos a favor de PSOE y Gana Guadix).

La alcaldesa-presidenta, Inmaculada Olea Laguna, cerró por tanto la sesión anunciando una nueva sesión extraordinaria y urgente este miércoles 25 de abril a las seis de la tarde en la que se someterá a la confianza del pleno. Y esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar esta cuestión y demandar el apoyo del resto de grupos a fin de no seguir demorando unos presupuestos que, una vez finalizado todo el proceso, se aprobarán según lo contemplado en la ley.

«Tras el pleno del pasado viernes volvemos a la situación inicial, a pesar el esfuerzo del Equipo de Gobierno y mío personal por llegar a un acuerdo con el resto de grupos en las diferentes reuniones mantenidas», ha explicado, al tiempo que ha agradecido el respaldo de los grupos de izquierdas. Gana Guadix, que votó en positivo, ha asumido ya las concejalías de Servicios Sociales y Patrimonio «incluso en esta situación de dificultad, en un ejercicio responsable y a la altura de lo que Guadix se merece», según ha anunciado Inmaculada Olea Laguna. Por su parte, IU hizo una abstención crítica que su portavoz anunció no tener inconveniente en convertir en un voto positivo si la situación así lo hubiera requerido.

«En el pleno tuvimos ocasión de ver las dos caras de una misma moneda. Por un lado, el reconocimiento extrajudicial de crédito se aprobó por unanimidad, lo que permitirá el pago a proveedores paralizado por tener presupuestos prorrogados; algo que hacemos porque es nuestra obligación, no una condición, y asumiendo las críticas. Pero, por otro, los grupos no se quisieron entender con el Gobierno, con esta alcaldesa o con esta ciudad en el punto de los presupuestos, comprometiendo así partidas de subvenciones e importantes inversiones», ha explicado esta mañana Inmaculada Olea Laguna. En su opinión, de esta forma se lleva a la ciudad a una demora innecesaria, «alargando también una agonía innecesaria, porque al final habrá presupuestos».

Por ello, de cara a la cuestión de confianza a la que se somete este miércoles, la alcaldesa accitana ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, la sensatez y el sentido común. «Pido que se anteponga a Guadix por encima de todo; por mi parte, como alcaldesa y como secretaria general, les aseguro que Guadix está por encima del PSOE y de cualquier sigla», insistía. Y explicaba que se ha llegado a una situación que no se entiende en la calle. «Es la primera vez que esto va a ocurrir en el Ayuntamiento de Guadix, pero ya anuncio que seguiré adelante con las mismas ganas y con la misma ilusión para intentar desbloquear la situación; no me va a temblar la mano, ni la voz, ni el pulso intentando hasta el último momento ese apoyo que es el compromiso con el que todos concurrimos porque, como reflejaban los programas electorales, el objetivo de todos es el mismo».

Inmaculada Olea Laguna ha llamado por tanto al apoyo («es tan fácil como abstenerse») y a darle la confianza a un Equipo de Gobierno «que no lo está haciendo tan mal, a pesar de las dificultades». Y ha insistido en que se seguirá apostando por las necesidades de la ciudad, por los talentos de nuestra tierra, por salir de esta situación «de parálisis incomprensible». «Les pido a los grupos que recapaciten, que le den una vuelta a esta situación. Si estuviéramos en el caso contrario, nosotros no paralizaríamos la ciudad y priorizaríamos Guadix», añadía.

Preguntada por los medios de comunicación, ha anunciado que volverá a mantener un encuentro con los grupos antes del miércoles. A pesar de que el concejal no adscrito, que se había comprometido públicamente a vincular su apoyo a la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito, siguiera el viernes en su postura inicial; y de que el PP siga «en un enrocamiento que no entendemos». Ha informado además que no se tiene sobre la mesa enmienda a los presupuestos o propuesta alternativa alguna, por lo que se seguirá trabajando. «Si la cuestión de confianza no prospera, se abrirá un plazo de un mes para presentar un candidato alternativo y un proyecto alternativo a los presupuestos», ha recordado. Y ha insistido en que, finalmente, los presupuestos se aprobarán.