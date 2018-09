Alcaldesa y concejala de Fiestas hacen balance de la Feria Alcaldesa y concejala valoraron la última edición de la feria. / IDEAL GUADIX La califican de «austera, en la que se ha hecho mucho con poco, segura y en la que ha habido errores pero también aciertos» JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Jueves, 6 septiembre 2018, 19:00

Como cada año, la alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea Laguna, y la concejala de Fiestas, Beatriz Postigo Hidalgo, han hecho balance de la recién finalizada Feria. Una Feria que han calificado como austera - aunque también se ha demostrado que con poco se puede hacer mucho -, segura y en la que «ha habido errores pero también aciertos». «Asumimos la crítica, sobre todo en lo que respecta a los dos desfiles infantiles, pero también destacamos que en estos nueve días ha habido muchos aciertos y una buena participación en la mayor parte de las actividades», han asegurado. Ha sido una valoración en la que no ha faltado la autocrítica y en la que, «sin querer hacer un discurso derrotista», se ha dado cuenta de las dificultades que ha entrañado hacer una Feria que ha resultado mucho más difícil que otros años.

La alcaldesa accitana ha destacado el enorme trabajo realizado especialmente desde la concejalía de Cultura y Fiestas que representa Beatriz Postigo Hidalgo para diseñar un programa dirigido a todos los colectivos y que ha contado con una más que notable participación ciudadana en eventos, actuaciones y casetas. «Lógicamente, hemos errado en algunas cuestiones. Algunas cosas no han salido como hubiéramos querido, como los dos desfiles infantiles. No obstante, creo que no es justo valorar toda una Feria sólo por sus errores. Hay también muchos aciertos y creo que merece la pena destacarlos», ha afirmado la alcaldesa accitana, recordando que su tendencia es quedarse con lo positivo.

La situación previa de la que partía esta cita era la prórroga presupuestaria de 2017 y la imposibilidad, ante la misma, de hacer una modificación presupuestaria para asumir parte del coste de la Feria anterior. Tras someterse la alcaldía a una cuestión de confianza y haberse aprobado por el cauce establecido los presupuestos, se hizo finalmente una modificación presupuestaria que entró en vigor el 27 de agosto incluyendo ese gasto, lo que suponía una merma importante en la disponibilidad para la Feria de este año y la consiguiente dificultad en la planificación «no sólo por la limitación económica, sino por las dificultades para programar con más tiempo».

Ha sido, según han señalado, un año más difícil que otros anteriores en el que los trabajadores municipales se han volcado para hacer una Feria que arrancaba el 24 de agosto con la pre-feria y el I Gastrofestival, a cuyos organizadores se ha felicitado con el deseo de que la iniciativa siga creciendo en próximas ediciones. Durante todos estos días de Feria se ha contado con actividades infantiles que han ido desde el musical «El libro de la selva» a teatro de calle, actividades diarias con atractivos especiales como el tobogán acuático gigante o la primera fiesta inclusiva y un servicio de ludoteca diario junto a la caseta municipal

También se ha contado con grandes actuaciones de teatro con artistas de primera fila y aforo completo o casi completo: «Emprendedoras» del accitano Gabriel Medialdea, «Mandíbula afilada», «Conversaciones con mamá», «Odiosos Bastardos» (el musical inspirado en el cine de Tarantino) o las actuaciones infantiles. Los artistas locales han tenido un espacio importante en la programación con eventos como el concierto de la Banda Sinfónica Municipal en el acto del pregón, la actuación flamenca con Juan Miguel y Pablo Giménez, el homenaje a Paco de Lucía con Juan Carlos de Guadix y Eduardo Trassierra o la actuación de Aires con Arte en la Caseta Municipal.

Precisamente la programación de la Caseta Municipal ha sido este año uno de los aciertos destacados por las munícipes, tal y como ha demostrado el hecho de que estuviera prácticamente llena todas las noches. Allí han actuado las orquestas locales y de la comarca que estaban disponibles, la Orquesta Tentación, Apache y Los Vinilos, entre otros.

Para los mayores, además de los paseos en tren turístico y las actividades en el Centro de Participación Activa y residencias (con actuaciones como la de Coro Rociero Camino Accitano), se ha desarrollado una exitosa Cena Homenaje en la que actuaron el Coro Arcilla Roja y en el que la Orquesta de Toni Mori hizo un concierto homenaje a Carlos Cano.

Beatriz Postigo Hidalgo ha destacado además la voluntad del Guadix Club de Fútbol de participar en la Feria programando el concierto de Los Rebujitos del lunes 27 de agosto. Y tanto ella como la alcaldesa accitana han felicitado a la pirotecnia accitana Francisco López Franco por el magnífico castillo piromusical que con rigurosa puntualidad ponía broche a la Feria. No han faltado tampoco las actividades deportivas, con un torneo de ajedrez, diferentes torneos de Feria organizados por el área de Deportes y la tradicional carrera de cintas a caballo. A todo esto hay que sumar que el tiempo ha acompañado, lo que ha posibilitado una participación masiva en prácticamente todos los eventos.

Inmaculada Olea Laguna ha resaltado también el acierto de la Campaña «Por unas fiestas de buen rollo. 0'0 agresiones sexistas» que se ha puesto en marcha por primera vez y que ha tenido muy buena aceptación entre la población en general, pero sobre todo entre la gente joven. Ha habido una excelente coordinación entre las voluntarias de la campaña y los cuerpos de seguridad. La gente ha agradecido mucho la información que se ha estado facilitando. Y, aunque durante la Feria no ha tenido que realizarse ninguna atención específica, «sí es cierto que estos días el Centro Municipal de Información a la Mujer ha recibido varias visitas y llamadas pidiendo información por situaciones concretas».

La campaña ha resultado, por tanto, muy útil para visibilizar el Centro entre la población más joven y sus familias, «que han podido conocerlo y saber que pueden dirigirse a él para una atención profesional». En toda esta campaña ha sido muy importante la participación del Grupo de Jóvenes por la Igualdad, «que han aportado muchas ideas y que tienen ganas de seguir trabajando en acciones que hagan especial hincapié entre la gente más joven». Y, tal y como ha recordado, la única incidencia fue la situación de acoso que padeció una trabajadora municipal «y a la que se respondió de forma contundente y con total coherencia». Porque, tal y como señalaba también la concejala, «hay que dar ejemplo y no dejar en una broma de mal gusto una situación que en realidad fue de acoso».

En lo que a la seguridad respecta («mi principal preocupación este año y los anteriores» según ha afirmado la alcaldesa accitana), la de este año ha sido una Feria segura en la que se han tenido que se pueden destacar algunas intervenciones, como el choque frontal entre dos vehículos en la Avenida Mariana Pineda que contó con una rápida actuación de los cuerpos de seguridad y emergencias. Y en la que se han producido dos detenciones por atentado a la autoridad en sendas actuaciones por disputas en las que intervinieron los cuerpos de seguridad y en las que resultaron agredidos un agente de la Policía Local y un Guardia Civil respectivamente. «De nuevo, contundencia y coherencia», afirmaba esta mañana Inmaculada Olea Laguna.

Para terminar, ambas han querido felicitar y agradecer la labor, profesionalidad y dedicación de todos y cada uno de los que han hecho posible esta Feria. Tanto desde el punto de vista de la programación como de la seguridad. Y, por supuesto, «a todos los que con su participación han dado sentido a todo el trabajo previo que conlleva un evento de esta envergadura».