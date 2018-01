La alcaldesa asegura que la concesión del 1'5% abre un "camino de futuro" Inmaculada Olea compareció para valorar la noticia. / IDEAL GUADIX Inmaculada Olea Laguna valora muy positivamente esta noticia y agradece el papel de todos los implicados en el proceso, especialmente a los concejales Manuel Gómez Vidal e Iván López Ariza y a todo el equipo técnico JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Lunes, 15 enero 2018, 19:21

Guadix se despertó el viernes 12 de enero con la gran noticia, conocida en la tarde-noche de ayer jueves, de la concesión por parte del Ministerio de Fomento del 1’5% cultural para la Alcalzaba. Una noticia que valoró públicamente a la alcaldesa accitana, Inmaculada Olea Laguna, quien drestacó el hecho de que con esta ayuda se inicia “un camino de futuro” con respecto a este monumento emblemático de Guadix que se pretende abrir “en cuanto podamos, siguiendo el modelo de abierto por obras del Teatro Romano”.

La alcaldesa accitana calificó este anuncio como una gran noticia para Guadix y sus vecinos y vecinas, “a quienes nos debemos como servidores públicos” y, echando mano de uno de los lemas promovidos por las plataformas ciudadanas, ha afirmado: “Por fin, ¡Alcazaba ya!”. Ha querido aprovechar la ocasión para reconocer el enorme trabajo realizado hasta llegar hasta aquí a lo largo de todo el mandato buscando la implicación de otras administraciones. “El Ayuntamiento y el Equipo de Gobierno que represento han liderado un trabajo en el que sin duda han tenido un papel muy destacado el concejal de Urbanismo, Iván López Ariza, y especialmente el concejal de Patrimonio y Hacienda, Manuel Gómez Vidal, quien desde el primer momento guio la solicitud de este proyecto ante el Ministerio, buscó recursos y contactó con el equipo redactor liderado por Isabel Bestué”.

Ha destacado el trabajo “tan enorme y de tal calidad” desarrollado por ese equipo redactor con personas como Carmen Cañones, Rosario Carmona, el arqueólogo José María Martín Civantos, la técnica de Turismo y Viabilidad Social, Trinidad Cortés, y la persona que ha aportado la Documentación Gráfica, José Antonio Benavides. Sin olvidar, por supuesto, el respaldo del resto de grupos políticos municipales y la implicación de las plataformas ciudadanas y de la ciudadanía en general.

De hecho, ha recordado que en todo momento se ha querido que la ciudadanía sintiera este proyecto como algo suyo (el proyecto se dio a conocer un día después de presentarlo ante el Ministerio de Fomento el pasado 17 de agosto e incluso se realizó una presentación pública a la ciudadanía con el equipo técnico el pasado 9 de noviembre).

Ha apuntado además que el Ministerio de Fomento aporta 840.000 euros, el 70% del presupuesto total de la actuación cifrada en 1.200.000 euros, y que el 30% restante lo aportará el consistorio accitano en dos anualidades. “La ayuda del 1’5% cultural llega en un momento crucial, porque a nadie se le escapa el pésimo estado de deterioro y riesgo que presenta este monumento emblemático declarado Bien de Interés Cultura (BIC)”, ha señalado.

Preguntada por los medios de comunicación sobre las puntualizaciones hechas desde el principal grupo de la oposición sobre el proyecto, ha recordado que el Ayuntamiento se ha presentado a una convocatoria de concurrencia competitiva del Ministerio de Fomento que se ha venido realizando desde hace tiempo con independencia del color político. “Las victorias tienen muchos padres y madres, las derrotas sólo una. Pero, parafraseando al portavoz del PP, debo decir que estos son hechos y no palabras. Si tenemos que poner deberes al PP de Rajoy hay muchas cuestiones como el soterramiento del paso a nivel en la Avenida Buenos Aries, en la que vamos a empezar a actuar; la línea 400 necesaria para terminar con el energicidio que padece esta zona; o la consideración de Guadix como ciudad intermedia para poder acceder a más recursos. Me quedo no obstante con lo positivo: esta es una gran noticia para Guadix. Así que enhorabuena a todos”.

La alcaldesa accitana ha querido concluir su intervención señalando que “seguiremos trabajando” y que esta noticia aporta energías renovadas para afrontar nuevos retos y poder dar muchas buenas noticias. En este sentido, ha señalado que se sigue trabajando en el ámbito de Recuperación de Espacios Públicos con la Junta también para la Alcazaba. Ha anunciado que se va a acometer próximamente la Avenida Buenos Aires. Que se espera recibir subvenciones sobre economías bajas en carbono que han sido solicitadas desde el Ayuntamiento. Y que en el pleno del próximo martes se va a proceder a la aprobación de proyectos para la solicitud de la concesión de ayudas previstas en el Estrategia de Desarrollo Local Leader 2016-2020 del Grupo de Desarrollo Rural de Guadix en el marco de la convocatoria de la Junta del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Más información

El proyecto se presentó bajo el título “Proyecto de restauración del recinto inferior de la Alcazaba, adecuación de accesos y apertura de su puerta Este” y propone lo siguiente:

Restauración de los lienzos perimetrales de la muralla del recinto inferior.

Restauración y apertura de la rampa original y puerta Este de acceso al recinto inferior.

Adecuación del solar del recinto inferior para uso público y acondicionamiento del acceso atendiendo a los condicionantes de las excavaciones arqueológicas a realizar en el extremo Noreste del solar.

Acondicionamiento del perímetro interior del recinto inferior en condiciones de seguridad de uso.

Acondicionamiento urbano exterior del perímetro en calles Amezcua y Muralla, adecuándose al modelo de urbanización del Casco Histórico como en Plaza del Conde Luque o Almorejo.