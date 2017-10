La alcaldesa afirma que no se perderá el servicio del catastro

En su intervención de esta mañana ante los medios de comunicación y a preguntas de los mismos, la alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea Laguna, ha asegurado que el Ayuntamiento no va a permitir la pérdida de ningún servicio, tal y como se apuntaba como posibilidad en una rueda de prensa del principal grupo de la oposición. Según ha informado, en cuanto se produzca la jubilación del responsable del servicio del catastro se procederá a la convocatoria del pertinente proceso de selección. Como se va a hacer también con otros puestos como el de asesor/a jurídico/a de Urbanismo, al haber pasado la persona responsable a incorporarse a otra administración.

“Tal y como venimos reivindicando ante todas las administraciones, Guadix tiene que seguir siendo una ciudad intermedia y por eso no vamos a permitir la supresión de ningún servicio, por lo que pedimos a los grupos de la oposición lealtad y que nos apoyen en esta reivindicación”, ha explicado. Y ha aclarado que no es intención del Equipo de Gobierno escudarse en la Ley de Racionalización, “sino que hay una Ley que tenemos que cumplir y que plantea una serie de limitaciones que determinan que no podemos ir más allá de ellas en la reposición de efectivos”.

Ha lamentado, asimismo, el uso del término “desmantelamiento” y ha recordado que el Ayuntamiento, como cualquier otra administración, está compuesto de personas. “Las personas, por una serie de contingencias, enfermamos, nos jubilamos… Y se generan situaciones que, una vez producidas, se tienen que solucionar. Eso es lo que hacemos, seguimos avanzando dentro de las limitaciones”, ha añadido.

En opinión de la alcaldesa accitana, “se hicieron desde la oposición una serie de acusaciones improcedentes e inoportunas. Es falso que contratemos cuando queremos y cómo queremos. Seguimos siempre procedimientos limpios, en igualdad de condiciones y capacidades, y de acuerdo a la Ley”. Es el caso de las Bolsas de Empleo que ha citado como ejemplo el concejal de Ordenación de la Ciudad y Anejos, Francisco Avilés.