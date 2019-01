Aguas de Guadix patrocina los premios del concurso de luminarias El gerente de Aguas de Guadix y la concejala de Fiestas. / IDEAL GUADIX Todas las luminarias, tanto si quieren participar en el concurso como si no, deben inscribirse para garantizar la mayor seguridad posible JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Miércoles, 16 enero 2019, 17:15

Guadix celebra este fin de semana del 19 y el 20 de enero su tradicional fiesta de San Antón. Una cita en la que la coordinación entre Ayuntamiento y Hermandad de San Antón es fundamental. Y en la que este año se suma el apoyo de la empresa mixta Aguas de Guadix, desde la que este año se patrocinan los premios del tradicional concurso de luminarias. Así lo han dado a conocer esta mañana la concejala de Fiestas del consistorio accitano, Beatriz Postigo Hidalgo, y el gerente de la empresa, Jesús Galera.

Ambos han aprovechado además para hacer balance de las últimas actividades en las que han estado implicados. Por un lado, la concejala de Cultura y Fiestas ha valorado positivamente la actividad cultural durante las pasadas fiestas navideñas, que culminó con una exitosa cabalgata de reyes en la que fue fundamental el trabajo de los tres accitanos que este año han ejercido como ayudantes de los Reyes Magos (tanto el día de la Cabalgata como el día anterior y posterior con las visitas al Hospital, residencias y Asociación San José). Una cabalgata en la que también se implicó Aguas de Guadix tanto de forma activa (con dos vehículos) como con apoyo económico. «Nuestro compromiso con la ciudad es devolverle algo de lo mucho que nos aporta», ha asegurado el gerente. Beatriz Postigo Hidalgo ha anunciado asimismo que el fin de semana próximo son las fiestas de La Paz en Paulenca con el fin de que la gente lo vaya incluyendo en sus planes.

Como es tradición en San Antón, se prevé que el sábado se enciendan en diferentes puntos de la ciudad las tradicionales luminarias para las que es preciso formalizar la correspondiente inscripción en el Ayuntamiento. El plazo para hacerlo se mantendrá abierto hasta este jueves 17 de enero (inclusive). Así lo ha recordado la concejala de Fiestas, Beatriz Postigo Hidalgo, quien informa que el sábado 19 será el día del encendido de las luminarias, mientras que el domingo 20 se desarrollará la tradicional romería, con la bendición de los animales, las vueltas de rigor, la compra de la cuña y el concurso de caballerías.

Como en años anteriores, el traslado de la imagen de San Antón se hará el sábado por la tarde desde San Miguel hasta la Ermita. El encendido oficial de la luminaria popular municipal tendrá lugar el sábado 19 de enero a las ocho de la tarde en la Ermita de San Antón, donde se degustarán productos de la matanza y el vino de nuestra tierra. A partir de ese momento, el jurado de las luminarias visitará todas aquellas que se hayan inscrito en el concurso. No obstante, la concejala de Fiestas, Beatriz Postigo Hidalgo, insiste en que, para garantizar la mayor seguridad posible es conveniente que todas las luminarias (tanto si quieren participar en el concurso como si no) se inscriban en el Ayuntamiento para tener un registro de todas las que habrá encendidas esa noche y poder actuar con rapidez en caso de ser necesario.

Como es habitual, desde el consistorio accitano se recuerda que para disfrutar de una forma más segura de las Fiestas de San Antón el Ayuntamiento de Guadix no permitirá luminarias en zonas asfaltadas, empedradas o enlosadas. En los demás lugares, los responsables deberán echar una capa de arena de unos veinte centímetros de espesor, mientras que el diámetro de la hoguera no deberá de sobresalir más de un metro. Se recuerda también que no se permitirán luminarias junto a edificaciones o habitáculos, de las que deberán de separarse unos 25 metros de distancia. Todos los participantes deberán proveerse, por último, de sus correspondientes seguro y autorización municipal.