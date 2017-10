El PP acusa a la Junta y al Ayuntamiento de abandonar la educación Marina Sánchez (I) criticó que se atendieran las solicitudes en materia de educación. / IDEAL GUADIX La ausencia de ciclos formativos solicitados para Guadix o la no ampliación de aulas del Conservatorio Profesional de Música 'Carlos Ros' de Guadix en el Palacio de Villalegre, centran las críticas de los populares JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Jueves, 5 octubre 2017, 17:53

El pleno del Ayuntamiento de Guadix aprobaba hace meses una serie de mociones de los grupos municipales donde se pedía a la Junta de Andalucía que volviera a impartir un ciclo formativo de alfarería en la Escuela de Arte, donde está todo perfectamente preparado para poder ofertarlo a falta de un profesor, y otro ciclo en el IES Pedro Antonio de Alarcón de formación profesional dual. Tras no obtener respuesta de la Delegación de Educación, realizarle numerosas preguntas en pleno a la concejala de Educación, y viendo que en el nuevo curso no están contemplados estas opciones formativas, el Partido Popular presenta en el Parlamento de Andalucía una pregunta a la consejera de Educación, con fecha de 4 de septiembre, sobre la situación de estos ciclos formativos. La contestación fue que la formación profesional dual no se corresponde con las peticiones que ha hecho el centro, ya que van en otro sentido, pero que estudiarán los casos planteados. Para la concejal responsable de educación del Partido Popular, Marina Sánchez, esta somera respuesta manifiesta "la poca preocupación de la Junta por la educación de nuestros jóvenes en Guadix".

Los populares también llevan meses reivindicando la especialidad de trompa en el Conservatorio Profesional "Carlos Ros" de Guadix, ya que están aprobadas las enseñanzas básicas, pero no ofertan ninguna plaza para el grado profesional. Para Marina Sánchez la situación es surrealista ya que "parece que no saben cómo está estructurada la educación musical en Andalucía, puesto que dicen que si un alumno aprueba en nuestro conservatorio los grados básicos, puede irse a los conservatorios de Baza, Granada o Motril a continuar la formación. Pero es que si no hay oferta de enseñanza profesional en el conservatorio de Guadix, no se pueden hacer las pruebas de acceso a la formación profesional, ya que el programa séneca no nos permite incluir a ese alumno si no existen en el centro los cursos superiores. Por eso la respuesta a esta pregunta no tiene sentido". La concejala afirma que desde el Partido Popular van a seguir insistiendo y presentando iniciativas para que Guadix obtenga la formación profesional dual, que ha sido propuesta por los propios centros educativos, y el ciclo de alfarería.

Por otro lado, Marina Sánchez, se ha referido a la ampliación de aulas del Conservatorio "Carlos Ros" que el equipo de gobierno del PSOE se comprometió a realizar en el Palacio de Villalegre. "Actualmente hay una carencia de aulas, dándose clase en diferentes lugares e incluso en la biblioteca". Concretamente los socialistas se comprometieron que en agosto se habilitarían dos aulas, una en el sótano del Palacio y otra en planta baja, ya que tan sólo se necesitaban un pequeño acondicionamiento. Pues a fecha de hoy la situación está igual que el curso pasado, sin que se hayan habilitado las mismas. "Desde el PP pedimos al equipo de gobierno que trabajen por el bien de los ciudadanos de una vez por todas, o en el supuesto que no puedan hacer ese trabajo, que sean valientes y lo digan, para que de esta forma el equipo directivo del centro educativo en cuestión, pueda hacer su planificación en función de lo que tiene y no en función de falsas expectativas", finaliza Marina Sánchez.

Por su parte, el portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente, se ha mostrado tajante: "una vez más tenemos que constatar la ineficiencia, ineficacia y parálisis de nuestro equipo de gobierno". Lorente ha explicado que la alcaldesa de Guadix aseguraba hace tiempo que había encargado un proyecto a la Diputación de Granada de rehabilitación del Palacio de Villalegre para ser utilizado como subsede el Conservatorio. "Yo, en mi condición de Diputado, pregunto en la institución provincial y no se está haciendo absolutamente nada", afirma Lorente y añade que posteriormente se comprometieron a habilitar las mencionadas aulas en el Palacio, sin que tampoco se haya hecho nada. "No creemos expectativas cuando no vamos hacer las cosas, porque de esta forma la credibilidad del equipo de gobierno queda por los suelos, tal y como está actualmente. Instamos de nuevo al equipo de gobierno del PSOE a que cumpla con sus compromisos, en este caso con los alumnos del conservatorio, para que puedan recibir una educación de calidad", finaliza Jesús Lorente.