El PP acusa al equipo de gobierno del PSOE de "desmantelar" el Ayuntamiento de Guadix Jesús Lorente acusó al PSOE de escudarse en la Ley de Racionalización / IDEAL GUADIX El portavoz del Partido Popular, Jesús Lorente, pide a la alcaldesa de Guadix que "ponga orden y concierto, y si no es capaz, de un paso al lado” JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Jueves, 5 octubre 2017, 18:02

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadix, Jesús Lorente, ha mostrado su preocupación por la situación de falta de funcionarios y personal laboral en el Ayuntamiento accitano, la cual ha calificado de "crítica". "El equipo de gobierno del PSOE no puede escudarse en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, ni que Rajoy no les deja cubrir las bajas, para justificar la falta de personal en el Ayuntamiento de Guadix, máxime cuando vemos que contratan cuando quieren y como quieren", afirma Lorente y ha explicado que a mediados del mes de octubre el Inspector Catastral se jubila y nadie sabe lo que va a suceder con ese puesto de trabajo. "Un puesto de trabajo fundamental en el Ayuntamiento de Guadix, ya que da un servicio muy necesario a los accitanos, evitándoles muchos desplazamientos a Granada. Aprovecho para agradecer públicamente la profesionalidad y el buen hacer de este trabajador que se jubila en octubre", señala Lorente.

Recientemente también un funcionario del área económica ha cursado baja por un problema de salud que se suma a otra ya existente "a los que les mando una pronta recuperación". Esta situación ha demostrado la fragilidad en cuanto a personal se refiere en esta área. "Nos encontramos en una situación crítica. Volveremos a tener problemas con el pago a proveedores, con los presupuestos, etc..., y todo debido a que el Ayuntamiento de Guadix está cogido por hilos. En cuanto un hilo se mueve, toda la estructura municipal se desmonta", añade el portavoz popular que no entiende que, habiendo un compromiso del concejal de Personal para elaborar una propuesta de organigrama para el funcionamiento del Ayuntamiento, no se nos haya presentado aún. A esto se suma que en breve plazo el área de Urbanismo también se va a quedar sin asesora jurídica. Lorente considera que se le está haciendo mucho daño a la población de Guadix, ya que la falta de personal en el Ayuntamiento redunda negativamente en la ciudad. Al mismo tiempo se le está haciendo también daño a los propios trabajadores, que están sobrecargados de trabajo.

El portavoz del Partido Popular, Jesús Lorente, pide a la alcaldesa de Guadix que "ponga orden y concierto, y si no es capaz, de un paso al lado. Pero lo que no podemos consentir es la situación por la que está pasando el Ayuntamiento de Guadix y la situación por la que están pasando los trabajadores municipales, sobrecargados de trabajo, que el final se traduce en una ciudad sin tono, sin ilusión, sin proyectos, sumida en una apatía de complicado retorno".