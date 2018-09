Actividades Día Mundial del Alzheimer El jueves se hablará de la enfermedad desde un enfoque neurológico y de los cuidados del paciente, mientras que el viernes se realizará un taller de memoria y estimulación cognitiva JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Lunes, 17 septiembre 2018, 18:05

El próximo viernes 21 de septiembre es del Día Mundial del Alzheimer, una fecha que la Asociación Familiares Alzheimer de Guadix y Comarca (AFA) aprovecha para visibilizar la labor que realizan durante todo el año. El objetivo final es sensibilizar a la sociedad sobre las repercusiones de esta enfermedad; no sólo a nivel social y sanitario, sino también entre los familiares de quienes la padecen. Se pretende además incidir en la prevención, «solicitando el apoyo y la solidaridad de la población en general, pero también de instituciones y de organismos oficiales».

En Guadix se han programado dos actividades abiertas al público en general que resultarán de interés tanto para los que tengan en su entorno cercano a una persona afectada por la enfermedad como para los que no. La primera tendrá lugar el jueves 20 de septiembre a las siete de la tarde en el patio del Ayuntamiento. Allí la neuróloga Irene Pérez Ortega impartirá la charla «Enfermedad del Alzheimer. Enfoque neurológico y cuidados del paciente». El viernes se ha programado un taller de memoria y estimulación cognitiva que correrá a cargo de la Agrupación de Cruz Roja en Guadix y que se titula «Para que no me olvides». Será también a las siete de la tarde en el patio del Ayuntamiento. En ambos casos, las sesiones están abiertas a todo el público que desee asistir.