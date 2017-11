El PP achaca al equipo de Gobierno no haber accedido a las escuelas y talleres de empleo Lunes, 20 noviembre 2017, 18:48

La semana pasada, el portavoz del Partido Popular, Jesús Lorente, denunció que el Ayuntamiento de Guadix no había concurrido a una convocatoria de 2016 de la Junta de Andalucía para solicitar talleres de empleo o escuelas taller, por lo que la ciudad perdía la posibilidad de ser beneficiaria de uno de estos programas, dotados con más de 250.000 euros y que generarían numerosas ofertas formativas remuneradas, preparando a los participantes para una salida laboral. Es por ello que pedía explicaciones al equipo de gobierno de por qué no se había concurrido a esta convocatoria. La respuesta vino de la mano del concejal de Empleo, Miguel García, que justificaba esta ausencia porque no estaban aprobados los presupuestos de 2017 y culpaba de ello, especialmente, al Partido Popular. Pues bien, Jesús Lorente, ha querido salir al paso de esta explicación "absolutamente peregrina e irreal", ya que la solicitud de estos talleres de empleo o escuelas taller no supone que el Ayuntamiento de Guadix deba de aportar un porcentaje económico para que se lleven a cabo.

En el supuesto de que el Ayuntamiento decidiera realizar una aportación económica para tener más posibilidades de concesión, sería mínima, variable en función de la cuantía del taller de empleo o escuela taller solicitado. Por contra los beneficios serían múltiples ya que darían empleo y formación a numerosos accitanos y accitanas. Pero es que además el Ayuntamiento, con los presupuestos prorrogados, puede realizar una retención de crédito sin ningún problema. El portavoz municipal del PP, Jesús Lorente, ha puesto como ejemplo la retención de crédito de 180.000 euros para el ejercicio de 2018, y otros 180.000 euros para el de 2019, con la finalidad de solicitar el 1,5% cultural para la reforma de la alcazaba, una aportación municipal necesaria para poder solicitar este 1,5% cultural. "Esa retención se produjo el 14 de agosto de 2017 y entonces tampoco había presupuestos. Entonces ¿me pueden explicar cómo hacen esta retención de crédito con una cantidad considerable y sin embargo no lo hacen con una cantidad considerablemente inferior y que repercutirá directamente en puestos de trabajo y formación para los accitanos y accitanas?", pregunta Lorente.

Y pone un ejemplo más. En el pleno de julio de 2017, se aprobó solicitar la concesión de subvenciones para proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso de una economía de bajo carbono. Aquí se solicitó una subvención de unos dos millones de euros con un compromiso de financiación municipal del veinte por ciento. "¿Ahí si podemos realizar un compromiso de financiación y para un taller de empleo o escuela taller no?", vuelve a preguntar Lorente.

Y es que para el portavoz popular el problema fundamental no es la falta de presupuestos, sino la ineficacia en la gestión del equipo de gobierno socialista. "Todo se resume en que no tienen un presupuesto aprobado, al cual no hemos podido votar en contra, tal y como nos acusan, porque ni siquiera lo han llevado a pleno", afirma Lorente y añade que el equipo de gobierno "no tiene justificación ninguna para no haber solicitado un taller de empleo o escuela taller. Y, al final, esta nefasta gestión de los socialistas lo terminan sufriendo los accitanos y accitanas que han vuelto a perder la oportunidad de obtener formación con acceso a un puesto de trabajo, algo tan necesario actualmente en Guadix, dada la elevada tasa de desempleo".