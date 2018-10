«Los 600.000 euros para el parque de Bomberos llegan este año y llegan para quedarse», asegura Manuel Gómez Vidal En su valoración del pleno provincial como diputado, ha lamentado el voto en contra del PP JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Lunes, 8 octubre 2018, 18:15

Guadix contará cada año, a partir de este año, con una aportación de como mínimo 600.000 euros para el parque de Bomberos accitano. Una decisión fruto de tres años de trabajo «especialmente duros e intensos» tras los que se ha conseguido este compromiso que viene para quedarse. Así lo ha asegurado esta mañana el portavoz del Equipo de Gobierno y diputado provincial de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio, Manuel Gómez Vidal, en la valoración que ha hecho del pleno provincial en la que se valoró este asunto.

En su opinión, es sorprendente ver cómo van cambiando los posicionamientos «y ahora se dice que lo que quieren son 800.000 euros, cuando la cifra de 600.000 está perfectamente calculada y medida y sale de un estudio de tres años de trabajo que supondrá que Diputación asuma los costos directos del parque». Y añade que lo que se pudo ver en el pleno es que el grupo provincial del PP votó en contra de esta propuesta en lo que califica como «una nefasta oposición con Guadix y la comarca, no sólo con respecto al parque de Bomberos, sino también en relación a otros asuntos como una pregunta que se hizo sobre el proyecto que tenemos para remodelar el Centro de Salud para que sea sede comarcal del Servicio Provincial Tributario».

Por todo ello, asegura que la posición del PP no tiene defensa alguna, «como intenta defender su portavoz en Guadix». «El mundo no está al revés. Lo que se vio fue un diputado luchando por lo que cree que es justo para Guadix y su comarca y otro votando en contra», añade. Manuel Gómez Vidal lamenta que tanto él como la alcaldesa accitana, que asistió al pleno, tuvieran que escuchar perlas como las que se recogen en el acta de la citada sesión.

«Evidentemente, olvida que fue la corporación socialista de 2003 a 2007 la que dobló los 151.000 euros del consorcio que recibía ese primer año hasta los 300.000 de 2007, lo que permitió después a una corporación municipal popular reforzar la plantilla de Bomberos y adquirir el camión escala», detalla. Y añade que, ocho años después, se perdieron 30.000 euros de esos 300.000 porque se hicieron los parques auxiliares en la provincia, aunque no en Guadix, y sin embargo se bajó la aportación «sin que el grupo popular dijera nada».

Siguiendo en esa línea de recuerdo de lo acontecido históricamente, Manuel Gómez Vidal ha recordado que en febrero de 2013, «tras haber perdido Guadix en 2012 oficialmente los 20.000 habitantes», el PSOE ya solicitó un pleno extraordinario al respecto anticipando el problema de financiación que tendría la ciudad. Insiste, no obstante, que los 600.000 euros vienen para quedarse y que son fruto del trabajo hecho «desde la lealtad entre administraciones y sobre los hechos». Ha reiterado además su agradecimiento a los grupos que apoyaron en el pleno provincial la iniciativa (IU, Vamos Granada y Ciudadanos – con una abstención crítica -), así como el trabajo realizado junto a la Diputación provincial con su Presidente a la cabeza. «Las cosas se consiguen con perseverancia. Votar sí era votar sí a Guadix y votar no era votar no a Guadix», concluye.

Gómez Vidal ha cerrado su valoración como diputado provincial resaltando el trabajo de estos tres años realizado desde la Diputación. «Tres años en los que han mejorado las carreteras comarcales, se ha apoyado el Gepoarque y se han reforzado los Grupos de Desarrollo Rural». Preguntado por los medios de comunicación, ha detallado todas las gestiones realizadas para la remodelación de la carretera 325 que va de Benalúa a Fonelas y de allí a Pedro Martínez. «No justifico que no se haya hecho todavía, pero no es casual que desde el PP estén activos con respecto a este tema; si lo están es porque algo se está moviendo desde hace unos meses», ha reflexionado. Para acabar, y también a preguntas de los medios, ha recordado que la línea eléctrica 400 de la que depende el ramal 132 se ha hecho, «casualmente», tras el cambio de Gobierno en España. «La primera en reivindicar ese ramal fue la alcaldesa accitana y es una petición unánime; pero para poder contar con él hay que tener primero la gran autopista eléctrica que es la línea 400».