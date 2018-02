El Partido Popular denuncia el abandono de las instalaciones deportivas Jesús Lorente, portavoz municipal del Partido Popular, ha lamentado la poca importancia que tiene el deporte accitano para el PSOE y pide al equipo de gobierno que pague de una vez por todas las subvenciones a los clubes deportivos y no se escude más en la ausencia de presupuestos JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Viernes, 2 febrero 2018, 22:37

La entrada de la pista de atletismo Francisco Fernández Peláez, ha sido el escenario elegido por el Partido Popular para poner una vez más de manifiesto el abandono al que tiene sometido el equipo de gobierno del PSOE al deporte accitano. La situación de dejadez de muchas instalaciones deportivas ha sido denunciada por el portavoz municipal de los populares, Jesús Lorente, y el concejal José Ignacio Garrido, que han destacado especialmente las deficiencias de la pista de atletismo. "La sola entrada a la pista, con el cartel destrozado, nos hace ver el abandono de la instalación", señala José Ignacio Garrido que también se ha referido al mal funcionamiento de las torretas de iluminación, las situación que presentan los vestuarios, entre otras muchas deficiencias en las infraestructuras, tanto de la pista de atletismo como del polideportivo municipal. "Pedimos al equipo de gobierno que solucionen de forma inmediata todas las deficiencias de las instalaciones deportivas y que no dejen más de lado al deporte accitano", afirma Garrido.

Por su parte, el portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente, ha profundizado en el absoluto abandono al que están sometidos los deportistas accitanos, fundamentalmente en el aspecto económico. "El mundo del deporte no está con el equipo de gobierno, tal y como lo demostraron con las protestas en la última carrera de San Silvestre, y eso es consecuencia de que a este equipo de gobierno no le importan en absoluto los deportistas ni los clubes" señala Lorente. Asimismo recuerda a la alcaldesa de Guadix, que mantuvo ayer una reunión con un club accitano, que el único motivo por el que los clubes deportivos no han recibido la subvención correspondiente a 2017 es por la ineficacia en la gestión de los socialistas.

Lorente le recuerda que el 25 de octubre de 2017 el PP presentó en pleno una moción, aprobada por unanimidad, donde se acordaba habilitar crédito mediante una modificación presupuestaria para abonar las subvenciones de 2017 a las asociaciones, instituciones y clubes deportivos. "Cuando este equipo de gobierno quiere poner en marcha todos los procedimientos para hacer efectiva esa modificación, es ya final de año y no tienen tiempo material para llevarla a cabo, y deciden dejarla para el 2018, incluyendo también las subvenciones de este año. Pero resulta que estamos a principios de febrero y no se ha planteado absolutamente nada sobre el tema. Ya se han perdido varios meses y los clubes deportivos necesitan que se haga efectivo el pago de sus subvenciones", explica el portavoz municipal y añade que a principios de año es más fácil hacer estas modificaciones presupuestarias, ya que las partidas están "inmaculadas, es decir, no se les han hecho suficientes cargos para que tengan agotados sus créditos". Además añade que en esa modificación presupuestaria contarán con el apoyo del Partido Popular como ha ocurrido en casi todas las que han planteado desde el equipo de gobierno.

Jesús Lorente también pide a los socialistas que presenten de una vez por todas el presupuesto de 2018, para poder saber las partidas que contemplan para el deporte accitano. "Pero teniendo en cuenta que arrastran una deuda a proveedores de 1.700.000 euros, algo que deben de pagar de forma prioritaria, y que se están comprometiendo con gran cantidad de proyectos, nos tememos que los compromisos adquiridos con en materia deportiva no van a poder ser cumplidos", afirma el portavoz municipal y deja claro que "los únicos responsables de que no haya habido presupuesto en 2017 y que aún no esté el de 2018, es el equipo de gobierno socialista". Por último Jesús Lorente manda un mensaje de apoyo a todos los deportistas accitanos: "queremos que sepan que siempre vamos a estar a su lado, preocupándonos por su situación y defendiendo sus intereses, que no son otros que el fomento de la actividad deportiva".