Todo listo para una nueva edición de la Media Maratón del Melocotón El deportista, Manuel Poyatos, ha participado en la presentación junto al concejal de Deportes. / IDEAL GUADIX La prueba se disputará este domingo JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Martes, 11 septiembre 2018, 18:26

Guadix acoge este domingo 16 de septiembre una nueva edición de la Media Maratón del Melocotón que ha sido presentada esta mañana por el concejal de Deportes, Francisco Avilés, y por el único corredor local que no ha faltado a ninguna de las citas de esta emblemática prueba deportiva, Manuel Poyatos Díaz (tampoco ha faltado a ninguna edición el bastetano Joaquín Guadix, aunque hoy no ha podido asistir a la presentación del evento). Se trata de la XXXIII Prueba de Fondo del Melocotón y XII Media Maratón Ciudad de Guadix enmarcada en el XXXI Gran Premio de Fondo Diputación-Cruzcampo.

La prueba se celebrará este domingo 16 de septiembre con salida a las diez de la mañana desde la Plaza de la Constitución, aunque la recogida de dorsales se podrá hacer el mismo domingo desde las ocho y media de la mañana en la puerta del Ayuntamiento. Como es habitual, habrá un tramo de recorrido urbano que discurrirá desde la Plaza de las Palomas por la Avenida Medina Olmos hasta la altura del colegio Adelantado Pedro de Mendoza (PUA), para seguir por allí hacia el barrio de Cuevas, Ermita Nueva y bajada hacia la rotonda del DIA, donde se iniciará el recorrido interurbano.

Según ha indicado el concejal de Deportes del Ayuntamiento accitano, Francisco Avilés, uno de los aspectos en los que se hace especial incidencia es la seguridad, para lo que se trabaja de forma coordinada con Policía Local, Guardia Civil, Guardia Civil Tráfico y Protección Civil. En esta edición irán tres motos de Tráfico abriendo la carrera e informando, y se contará también con la labor de «Los Ángeles Verdes», un club con experiencia en este tipo de eventos que irán acompañando a estas tres motos con otras catorce (tras ellas durante el circuito urbano y en los laterales durante el periurbano).

Este año, como ya se hiciera en la pasada edición, la delegación de Fomento se hará cargo de la recogida de botellas de plástico de las cunetas en los diferentes tramos de Guadix, Benalúa, Bejarín y Purullena por los que discurre la prueba. Francisco Avilés ha recordado por último que este tipo de eventos salen adelante gracias a la participación de mucha gente, como los cuerpos de seguridad ya citados, la también citada delegación de Medio Ambiente, o clubes como Accilant, Wadiándalus y Juventud Atlética, que se han implicado activamente. Además, como no, de la Diputación de Granada y los trabajadores municipales. Y ha aprovechado la ocasión para pedir disculpas a los vecinos por las molestias que el desarrollo de esta prueba pueda ocasionar durante su recorrido urbano.

Manuel Poyatos cumplirá con esta su treinta y tres edición como único corredor local que no ha faltado a ninguna de las citas celebradas hasta el momento, conservando para ello la misma ilusión que el primer día (allá por el año '85) y celebrando la suerte de no haber padecido hasta ahora ninguna lesión que le haya coincidido con la prueba ni ningún otro impedimento. Preguntado por su preparación, ha admitido que lo único que hace es salir todos los días a correr entre cuarenta y cinco minutos y una hora. «No me lo planteo desde el punto de vista competitivo, sino con el ánimo de correrla y disfrutarla sin sufrir», ha asegurado.

La participación fuera de plazo se hará en el marco de la campaña «Corro por la vida». Es decir, las personas que no hayan formalizado su inscripción en los plazos establecidos podrán participar en la prueba comunicándolo hasta una hora antes del comienzo de la misma. En este caso habrá que abonar la cantidad de 10 euros (sea corredor local o no), cantidad que se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El atleta inscrito/a en esta modalidad correrá con un dorsal de la Asociación contra el Cáncer, no llevará chip, y asumirá el hecho de no optar a ningún premio, ni trofeo, aunque sí tendrá derecho al resto de servicios. Al no ser cronometrado no aparecerá en las clasificaciones de las mismas. Como cada año, se establece además un dorsal cero para aquellas personas que quieran colaborar con una aportación voluntaria que deberá de entregarse a la propia AECC.

El Club Los Trotanoches ha programado una prueba paralela para andarines de carácter no competitivo que realizará un recorrido similar y que tendrá salida justo después de la prueba oficial.