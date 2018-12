Tercera División La fortuna es tacaña con el Guadix Balón dividido durante el encuentro del Municipal / J. J. PÉREZ Los accitanos pierden dos puntos en su estadio mientras que el Alhaurín se congratula de 'pescar' en el Municipal JESÚS JAVIER PÉREZ GUADIX Lunes, 10 diciembre 2018, 00:27

El fútbol no responde a razones o tiene las suyas propias. El partido disputado en el polideportivo accitano fue uno de esos en los que se confirma que no siempre el resultado final es el reflejo de lo que ha pasado en el terreno de juego. El reparto de puntos no se corresponde ni con el desarrollo de juego ni con la actitud de los dos equipos sobre el terreno de juego. En el cómputo final el Guadix CF se fue del estadio con la sensación de haber perdido dos puntos y el Alhaurín de la Torre con la de haber conquistado un solo punto.

Durante los últimos partido el problema del Guadix CF había sido el ser un equipo excesivamente defensivo. Sin embargo, el equipo de este domingo se enfrentó al partido con un carácter más ofensivo y con más intención de sorprender a su rival. En cambio, el equipo visitante jugó sus cartas con la intención de cortar el juego.

El Alhaurín sacó oro de sus acercamientos a la portería accitana: con dos disparos a puerta consiguió un tanto con el penalti. Tras el saque de una falta en el centro del campo, se produjo la jugada del penalti, bien pitado por el colegiado, en el borde del área y en la que un defensor accitano metió el pie. El encargado de transformar el penalti fue David Patalete.

Se volvía a repetir la historia. El Guadix CF se veía nuevamente por detrás en el marcador y nuevamente tenía que luchar para darle la vuelta al resultado. El gol del empate llegó casi al final de la primera mitad en una jugada muy ensayada que se vio varias veces a lo largo del partido, un centro de Juanje desde la banda derecha, que recibió Manolo Muñoz y tras andar con el balón en sus pies por la frontal del área y buscar el hueco lanzó desde el mismo borde del área grande; el balón dio en Jairo y terminó en el fondo de la red.

La segunda mitad del encuentro discurrió sin goles, aunque los accitanos lo intentaron en varias ocasiones. Una de las ocasiones más claras la tuvo Javi Prieto en sus botas en una jugada en la que se quedó solo ante el portero. Sin embargo, la fortuna fue tacaña en esta ocasión para el Guadix CF.