El PP denuncia el abandono de las instalaciones deportivas «La situación de abandono de las instalaciones deportivas de Guadix es un ejemplo más de la nefasta gestión que está llevando a cabo en Guadix el equipo de gobierno socialista», afirma Jesús Lorente, portavoz municipal del partido popular Viernes, 1 junio 2018, 18:36

El grupo municipal del Partido Popular, encabezado por su portavoz Jesús Lorente, se ha desplazado hasta el polideportivo municipal para denunciar públicamente la vergonzosa y lamentable situación en la que se encuentran muchas de las instalaciones deportivas de Guadix, fruto de la falta de mantenimiento del equipo de gobierno del PSOE. Y el mejor ejemplo es el propio polideportivo, donde se puede ver un graderío en una situación ruinosa, con la techumbre destrozada, los asientos en pésimo estado o los muretes que lo rodean muy deteriorados. Así mismo se pueden encontrar alambradas sueltas, la pista de fútbol sala en malas condiciones, pese a que el Ayuntamiento tiene concedida una subvención para su arreglo que no ha sido ejecutada, o los carteles de entrada descoloridos y en muy mal estado. «Esta es la carta de presentación de las instalaciones de Guadix que los deportistas, tanto accitanos como foráneos, se encuentran cuando visitan el lugar para participar en cualquier evento deportivo o simplemente para entrenar», afirma el portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente.

«Es lamentable el desinterés del equipo de gobierno con el mantenimiento de las instalaciones deportivas de Guadix, máxime cuando el concejal de Deportes también lo es de Mantenimiento», afirma José Ignacio Garrido, concejal popular responsable del área de Deportes. Garrido ha señalado que los populares han recibido numerosas quejas de vecinos de Guadix denunciando esta situación, por lo que exigen al equipo de gobierno del PSOE «que adopte medidas inmediatas para arreglar la gran cantidad de desperfectos de las instalaciones deportivas, así como que garantice el mantenimiento asiduo de las mismas». De igual forma José Ignacio Garrido ha criticado que no se haya repuesto la iluminación de la pista de atletismo, pese a que la aseguradora ya abonó los fondos correspondientes derivados de un robo que hubo en las instalaciones que provocaron este desperfecto. «Actualmente hay deportistas internacionales entrenando en estas pistas, además de los atletas accitanos, y lamentablemente tienen que terminar su jornada de entrenamientos antes por la falta de iluminación», explica el concejal popular y finaliza señalando que «el deporte en Guadix es muy importante, tiene una base muy sólida y lo que necesita es el apoyo del Ayuntamiento. Lamentablemente este equipo de gobierno no está a la altura de las circunstancias y no muestra interés alguno por el deporte accitano ni por sus deportistas. Desde el PP sí queremos agradecer la labor de los trabajadores del área de Deportes sin cuya dedicación la situación sería muchísimo más complicada».

Por su parte, el portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Lorente, considera que «el actual concejal de Deportes pasará a la historia por ser el más nefasto que ha habido en éste área, ya que es inconcebible el desinterés y la dejadez que demuestra con las instalaciones deportivas». Para Lorente, Guadix es una ciudad eminentemente deportiva, donde cientos de personas de todas las edades visitan diariamente las instalaciones, donde hay atletas accitanos en la élite y donde cada año deportistas internacionales eligen nuestra ciudad para sus entrenamientos. «Por lo tanto es inadmisible que nos encontremos con unas instalaciones en un estado tan ruinoso, totalmente faltas de mantenimiento. Con esto el equipo de gobierno demuestra que el mundo del deporte no les importa nada. Desde Partido Popular les exigimos de una vez por todas que arreglen estas deficiencias» señala Jesús Lorente, portavoz municipal de los populares que finaliza aseverando que este problema no es nuevo, ya que «la situación de abandono de las instalaciones deportivas de Guadix es un ejemplo más de la nefasta gestión que está llevando a cabo en Guadix el equipo de gobierno socialista».