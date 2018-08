El Ayuntamiento felicita al atleta de Bácor-Olivar Joaquín Álvarez por su actuación en el Campeonato Europeo de Atletismo Álvarez ha quedado séptimo en la prueba de 1.500m JESÚS JAVIER PÉREZ Guadix Miércoles, 29 agosto 2018, 18:51

El Ayuntamiento de Guadix felicita, a través de su alcaldesa Inmaculada Olea Laguna y del concejal de Deportes Francisco Avilés, al atleta de Bácor-Olivar Joaquín Álvarez Medina por su actuación en el Campeonato de Europa de Atletismo celebrado en Berlín, donde ha conseguido la séptima plaza en la prueba de 1.500m. Este deportista de la especialidad en silla de ruedas acompañó a la selección española y, tal y como se destaca desde el consistorio accitano, el mero hecho de estar convocado ya era todo un éxito. «Aunque esta buena actuación destaca aún más la valía de este gran deportista que constituye todo un modelo de superación y un ejemplo a seguir».

Según el propio Joaquín Álvarez explica, esta ha sido su primera convocatoria con la selección española y ha sido una experiencia muy positiva «y un orgullo representar a mi país». Estaba convocado a más pruebas, las de su especialidad que son los 200m, 400m y 800m. «Pero me comunicaron muy tarde la convocatoria para el europeo y ya había pedido cita para hacerme una nueva silla de mejor nivel para competir mejor; así que de fábrica en Reino Unido viajé directo a Berlín para competir y sólo me dio tiempo para el 1.500m; una pena por no poder aplazar lo de la silla y haber disfrutado más de este mi primer europeo, pero bueno lo primero es mejorar mi rendimiento y lo otro ya vendrá con duro trabajo».