Hallan un féretro tirado en una rambla de Alicún

Puede parecer una broma relacionada con Halloween, pero no. Jorge Alonso, ciclista accitano, se topó esta misma semana con este féretro en una rambla cercana a Alicún de Ortega. «Estaba en mitad de ninguna parte», comentó el ciclista, quien aseguraba que no había poblaciones ni, por tanto, cementerios en varios kilómetros a la redonda. Ante el insólito descubrimiento el ciclista dio aviso a la Guardia Civil. De momento, su legítimo propietario no ha dado señales de vida.